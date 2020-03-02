تونس تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة التونسية الإثنين إنها سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وجاء ذلك على لسان وزير الصحة عبد اللطيف المكي في مؤتمر صحفي. وكانت الأردن بدورها قد أعلنت الإثنين في وقت سابق أنها سجلت أول حالة إصابة بالوباء.

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أعلن تونس الإثنين أنها سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا. وقال وزير الصحة عبد اللطيف المكي في مؤتمر صحفي إن بلاده تأكدت من اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس.

وعربيا دائما، كانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في وقت سابق الإثنين تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى أردني، عاد مؤخرا من إيطاليا.

وقال وزير الصحة سعد جابر في مؤتمر صحفي إن "الشخص الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا عاد من إيطاليا قبل نحو أسبوعين وحضر مساء أمس للمستشفى بعد أن ظهرت عليه أعراض هذا الفيروس".

وأضاف "تم إخضاعه للفحوصات المختبرية، التي تأكدت قبل ساعتين بأنها إيجابية، حيث قمنا بالتحفظ عليه بالحجر الصحي بإشراف فريق طبي".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز