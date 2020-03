"حبيبتي القصبة" عرض مسرحي غنائي يستحضر أيام المدينة الجزائرية القديمة

Vous êtes à Alger, vous êtes même dans la vielle ville d’Alger : la Casbah ! Symbole de la culture algérienne, ville à l'architecture islamique. Vous vous baladez dans ses ruelles alambiquées et là vous vous laissez porter par le Chaâbi, cette musique arabo-andalouse populaire née en 1920. Puis voilà que vous vous mettez à danser, puis à chanter sur du Fado, du Blues et même du Flamenco ! CASBAH MON AMOUR revient au cabaret sauvage, un spectacle musical sur une idée originale de Méziane Azaïche (créateur du Cabaret Sauvage) & mise en scène par Athman Bendadoud. CASBAH MON AMOUR, c’est le spectacle qui fait renaître l’ambiance des ruelles d’Alger à travers cette musique et le récit d'une histoire d’amour. ❤ 🟨 Pour les séances : Mercredi 26/02/20 - Jeudi 27/02 - Vendredi 28/02 - Dimanche 1er/03 - Mercredi 4/03 - Jeudi 5/03 - Vendredi 6/03 - Samedi 7/03 🟨 BILLETTERIE Gratuit pour les moins de 8 ans Prévente 18€ (+loc) : Weezevent https://bit.ly/35YWADE Digitick https://bit.ly/2FU2E5I Fnac-spectacle https://bit.ly/2NukGzG