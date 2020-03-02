رفع عقوبة ايقاف ستاريدج من أسبوعين الى أربعة أشهر لخرقه قوانين المراهنات

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لندن (أ ف ب)

أوقف المهاجم السابق لنادي ليفربول الإنكليزي دانيال ستاريدج لأربعة أشهر عن أي نشاط كروي، وذلك لخرقه قوانين المراهنات.

وجاءت هذه العقوبة بعدما نجح الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في استئنافه قرارا سابقا بايقاف المهاجم البالغ 30 عاما لأسبوعين فقط مع تغريمه مبلغ 75 ألف جنيه استرليني من قبل لجنة تحكيم مستقلة.

ورأى الاتحاد الإنكليزي أن هذه العقوبة لم تكن قاسية بما فيه الكفاية بحق اللاعب المتهم بتزويد شقيقه بمعلومات للمراهنة على انتقاله المحتمل إلى إشبيلية الإسباني مع افتتاح سوق الانتقالات في كانون الثاني/يناير 2018.

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيانه الإثنين في اليوم الذي قرر فيه طرابزون سبور التركي فسخ عقده مع ستاريدج بالتراضي بعد أن وقع له في آب/أغسطس الماضي، أنه "تم إيقاف دانيال ستاريدج عن كل ما له علاقة بكرة القدم والأنشطة الكروية من اليوم حتى 17 حزيران/يونيو 2020".

وتابع "في ما يتعلق بالعقوبة، توافق مجلس الاستئناف مع اتحاد كرة القدم على أن العقوبة التي فرضت سابقا على السيد ستاريدج كانت مخففة بشكل غير مبرر، وبالتالي رفعت عقوبة ايقافه عن اللعب من أسبوعين الى أربعة أشهر".

وأفاد الاتحاد بأن "مجلس الاستئناف ضاعف أيضا الغرامة لتصل الى 150 ألف جنيه استرليني".

وبدأ ستاريدح الذي دافع عن ألوان المنتخب الإنكليزي 26 مرة لكن آخرها يعود الى عام 2017، مسيرته الكروية مع مانشستر سيتي قبل الانتقال الى تشلسي عام 2009، لكنه أمضى أفضل أيامه الكروية مع ليفربول بعد انضمامه الى "الحمر" عام 2013.

وغادر ستاريدج ليفربول والتحق بطرابزون سبور مع انتهاء عقده نهاية حزيران/يونيو الماضي، بعدما كان اعاره في منتصف موسم 2017-2018 الى وست بروميتش ألبيون إثر فشل صفقة انتقاله الى إشبيلية.

© 2020 AFP