غسان سلامة يستقيل من مهامه الأممية في لييبا

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أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الإثنين عبر تغريدة على تويتر استقالته من مهامه الرامية إلى إرساء السلام في هذا البلد. وبرر الموفد الأممي استقالته بـ"أسباب صحية".

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قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الإثنين استقالته من مهمته عبر تغريدة على تويتر، تناقلتها الكثير من وسائل الإعلام الدولية. وبرر سلامة استقالته بكونها راجعة لأسباب صحية.

سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد.وعلي اليوم،وقد عقدت قمة برلين،وصدر القرار ٢٥١٠،وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، ان أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد.لذا طلبت من الامين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار — Ghassan Salame (@GhassanSalame) March 2, 2020

وكتب على تويتر أنه سعى "لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد"، لكن "صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد".

وجمع سلامة الأسبوع الماضي بين ممثلين عن طرفي الصراع الرئيسيين في ليبيا في جنيف لإجراء محادثات سلام، لكن ممثلين رئيسيين علقوا مشاركتهم في المحادثات.

وبحلول نهاية الأسبوع الماضي، تجدد القصف المكثف في طرابلس ليصبح من أعنف ما شهدته العاصمة منذ توسط سلامة في وقف لإطلاق النار في 12 يناير/ كانون الثاني.

فرانس24/ أ ف ب