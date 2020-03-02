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غسان سلامة يستقيل من مهامه الأممية في لييبا

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المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. © أ ف ب.
نص : فرانس24 تابِع

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الإثنين عبر تغريدة على تويتر استقالته من مهامه الرامية إلى إرساء السلام في هذا البلد. وبرر الموفد الأممي استقالته بـ"أسباب صحية".

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قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الإثنين استقالته من مهمته عبر تغريدة على تويتر، تناقلتها الكثير من وسائل الإعلام الدولية. وبرر سلامة استقالته بكونها راجعة لأسباب صحية.

وكتب على تويتر أنه سعى "لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد"، لكن "صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد".

وجمع سلامة الأسبوع الماضي بين ممثلين عن طرفي الصراع الرئيسيين في ليبيا في جنيف لإجراء محادثات سلام، لكن ممثلين رئيسيين علقوا مشاركتهم في المحادثات.

وبحلول نهاية الأسبوع الماضي، تجدد القصف المكثف في طرابلس ليصبح من أعنف ما شهدته العاصمة منذ توسط سلامة في وقف لإطلاق النار في 12 يناير/ كانون الثاني.

 

فرانس24/ أ ف ب

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