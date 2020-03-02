كورونا: الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى الخطر من "معتدل" إلى "مرتفع" بسبب تفشي الفيروس

رفع الاتحاد الأوروبي مستوى الخطر الناجم عن فيروس كورونا من "معتدل" إلى "مرتفع"، بسبب مواصلة الفيروس انتشاره في دوله الأعضاء. وتبقى إيطاليا البلد الأكثر تأثرا بالوباء. وسجلت 2100 إصابة بالفيروس في أوروبا، كما حصد الوباء أرواح 38 شخصا في القارة العجوز. وعربيا، أعلنت الأردن أنها سجلت الإثنين أول إصابة بالفيروس.

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لمواجهة تواصل تفشي فيروس كورونا في عدد من المناطق الأوروبية، أعلنت "وكالة السيطرة على الأمراض" التابعة للاتحاد الأوروبي عن رفعها مستوى الخطر الناجم عن فيروس كورونا من "معتدل" إلى "مرتفع".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد نقلت عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أنه "أعلن اليوم (الإثنين) أنه تم رفع مستوى الخطر من معتدل إلى مرتفع بالنسبة للأشخاص في الاتحاد الأوروبي. بمعنى آخر، الفيروس يواصل الانتشار".

ولم تتأثر أوروبا بالفيروس بالقدر الذي شهدته الصين، لكن عددا من بلدانها شهد انتشارا للفيروس فيما يحاول الاتحاد الأوروبي جاهدا تنسيق جهوده للتصدي للوباء.

وكانت إيطاليا الأكثر تأثّرا، حيث تأكدت إصابة 1694 شخصا بالفيروس.

وقالت مفوضة الصحة لدى الاتحاد الأوروبي ستيلا كرياكيدس "منذ صباح اليوم، لدينا 2100 حالة إصابة مؤكدة في 18 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، ولدينا 38 مواطنا خسروا حياتهم" جراء الفيروس.

تسجيل أول إصابة في الأردن

عربيا، أعلنت الحكومة الأردنية الإثنين تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى أردني، عاد مؤخرا من إيطاليا.

وقال وزير الصحة سعد جابر في مؤتمر صحفي إن "الشخص الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا عاد من إيطاليا قبل نحو أسبوعين وحضر مساء أمس للمستشفى بعد أن ظهرت عليه أعراض هذا الفيروس".

وأضاف "تم إخضاعه للفحوصات المختبرية، التي تأكدت قبل ساعتين بأنها إيجابية، حيث قمنا بالتحفظ عليه بالحجر الصحي بإشراف فريق طبي".

وتابع جابر "قمنا كذلك بإرسال فريق طبي لفحص عائلته وتعقيم منزله، حيث سيبقون بالحجر المنزلي وإذا تأكدنا من إصابتهم فسيتم نقلهم للمستشفى".

فرانس24/ أ ف ب