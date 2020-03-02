مادونا تلغي حفلة في باريس بسبب تعرضها لإصابة في الركبة

اضطرت المغنية العالمية مادونا إلى إلغاء حفل كان من المقرر إجراؤه في باريس ضمن جولتها "مدام أكس تور" وذلك بسبب إصابة في ركبتها بحسب صالة "غران ريكس" التي كان من المفروض أن تحتضن الحفل. وصرحت المغنية ذات الـ61 عاما بأنها مصرة على إنهاء الجولة مهما كانت التكاليف. وكانت مصادر صحفية ذكرت أن مادونا كانت مرهقة خلال حفل الخميس الماضي في باريس.

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اضطرت المغنية العالمية مادونا إلى إلغاء حفلة كانت مقررة مساء الأحد في باريس بسبب تعرضها لإصابة في ركبتها، على ما أعلنت الصالة حيث كانت ستقدم عرضها.



وأوضحت صالة "غران ريكس" على موقعها الإلكتروني "يؤسفنا أن نبلغكم أن عرض مادونا ألغي بسبب تواصل إصابتها".



ولم توضح الصالة إن كانت مادونا البالغة 61 عاما ستتمكن من الغناء في الأيام المقبلة. وتحيي النجمة الأمريكية منذ 22 شباط/فبراير سلسلة من الحفلات تستمر حتى 11 آذار/مارس، ضمن جولتها "مدام أكس تور".



وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن مادونا التي تعاني من تمزق في أربطة الركبة، بدت وهنة خلال حفلتها الباريسية الخميس الماضي وبكت حتى.



وقالت المغنية للحضور على ما نقلت الصحيفة "أنا أشعر بألم مبرح (..) لكن لا أريد شفقتكم. أنا أردت هذه الجولة وسأنهيها مهما كلف الأمر".



وبدأت مادونا جولتها في نيويورك في أيلول/سبتمبر الماضي وأحيت في إطارها حفلات في شيكاغو وسان فرانسيسكو فلاس فيغاس ولوس أنجلس وبوسطن وفيلادلفيا فضلا عن ميامي ولشبونة ولندن. وتشكل باريس محطتها الأخيرة.

فرانس24 / أ ف ب