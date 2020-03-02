مقتل مهاجر سوري بعد تدخل الشرطة اليونانية وفق السلطات التركية ووفاة طفل إثر غرق قارب في ليسبوس

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قوارب المهاجرين تحاول العبور من تركيا إلى أوروبا

قالت مصادر تركية إن مهاجرا سوريا كان يسعى للعبور من تركيا إلى اليونان، لقي حتفه الإثنين متأثرا بجروحه بعدما تدخلت قوات الأمن اليونانية لمنع عبور مهاجرين تجمعوا على الحدود، في حين نفت أثينا ذلك. من جهة أخرى، ذكر متحدث بشرطة ميناء جزيرة ليسبوس اليونانية أن طفلا توفي بعد غرق قارب للمهاجرين، كان محملا بنحو 50 شخصا أنقذ حرس خفر السواحل 46 منهم.

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قتل طفل الإثنين قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية بعد غرق قارب للمهاجرين كان محملاً بنحو 50 شخصاً، كما أكد المتحدث باسم شرطة الميناء.

وتدخل خفر السواحل اليوناني بعد انقلاب قارب نحو الساعة 8,30 (5,30 ت غ) قبالة سواحل الجزيرة الواقعة في بحر إيجه.

وخلال 24 ساعة، "بين صباح الأحد وصباح الإثنين وصل نحو 1300 شخص في الإجمال" إلى جزر ليسبوس وتشيوس وليروس وكوس وساموس، الجزر الخمس حيث توجد مراكز استقبال وتسجيل لطالبي اللجوء، كما أكد المسؤول.

ووصل غالبية المهاجرين إلى ليسبوس، البواية الرئيسية لدخول طالبي اللجوء إلى أوروبا في الأشهر الأخيرة.

وأكد المتحدث باسم شرطة الميناء أن "46 شخصاً خرجوا سالمين" بعد غرق القارب لكن جرى انتشال طفل "فاقد للوعي" ولم تنجح محاولات إنعاشه، فيما نقل طفل ثان إلى المستشفى. ولم يقدّم تفاصيل حول سنّ الطفل أو جنسيته.

وأعلن خفر السواحل في بيان أن "الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قاموا بقلبه بعد دخوله المياه اليونانية، وهي ممارسة يقوم بها عادةً المهربون من أجل إطلاق عملية إنقاذ"، موضحا أن القارب كان قادما من السواحل التركية المجاورة.

وتوجه خفر السواحل على الفور نحو المكان وانتشلوا "46 شخصاً سالمين"، وفق البيان. وأضاف "نقل طفلان إلى المستشفى، أحدهما كان فاقدا للوعي، ولم تنجح محاولات إنعاشه"، موضحاً أن الطفل الثاني "ليس في خطر".

مصادر تركية تقول إن مهاجرا سوريا توفي بعد تدخل اليونان وأثينا تنفي

من جهة أخرى قال مصدران أمنيان تركيان لرويترز إن مهاجرا سوريا كان يسعى للعبور من تركيا إلى اليونان، لقي حتفه الإثنين متأثرا بجروحه بعدما تدخلت قوات الأمن اليونانية لمنع عبور مهاجرين تجمعوا على الحدود لكن أثينا نفت ذلك.

ووقع الحادث بعدما فتحت تركيا حدودها الأسبوع الماضي للسماح للمهاجرين بالعبور إلى أوروبا، قائلة إنها تتوقع موجة هجرة وشيكة من منطقة إدلب السورية بسبب تصاعد القتال هناك.

وذكر شاهد لرويترز إن الواقعة حدثت على بعد نحو 40 مترا من بوابة إيبسالا الحدودية التركية مع اليونان. ولم يتضح كيف أصيب المهاجر.

ومن جانبه، قال متحدث باسم الحكومة اليونانية إن لقطات مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيها شاب مصاب بجروح في الرأس وملقى على الأرض ما هي إلا "أخبار كاذبة".

وأضاف "ندعو الجميع إلى الحيطة عند نقل الأخبار التي تدعم الدعاية التركية".

وحاول أكثر من عشرة آلاف مهاجر المرور عبر الحدود البرية في الأيام القليلة الماضية، حيث أطلق الحراس الغاز المسيل للدموع على الحشود التي حوصرت في المنطقة الواقعة بين السياجين الحدوديين بين البلدين.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز