إغلاق الوكالة الرسمية الوحيدة للأنباء في استراليا بعد 85 عاما على تأسيسها

إعلان اقرأ المزيد

سيدني (أ ف ب)

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الوحيدة في استراليا انها ستغلق بعد 85 عاما على تأسيسها، حيث تم إبلاغ العاملين الثلاثاء بأن وظائفهم ستنتهي في حزيران/يونيو المقبل.

وجاء الإعلان عن أغلاق "أسوشيتد برس الاسترالية" (آيه آيه بي) خلال اجتماع مع الموظفين في مقر الوكالة في سيدني، حيث وصف رئيسها التنفيذي بروس ديفيدسون اليوم بالحزين.

وقال ديفيدسون "+آيه آيه بي+ كانت جزءا اساسيا من الصحافة في استراليا منذ عام 1935، وإنه أمر يدعو للأسى أن تصل الى نهايتها".

وستغلق الوكالة أبوابها في نهاية حزيران/يونيو، بينما من المقرر أن تغلق شركة التحرير "بايج ماسترز" الملحقة بها نهاية آب/أغسطس.

وعزا بيان صادر عن الوكالة الإغلاق الى "التأثير غير المسبوق" للمنصات الرقمية التي تأخذ المحتوى وتوزعه مجانا.

وأضاف البيان "وصلنا الى نقطة لم يعد بامكاننا فيها الاستمرار".

وتم إبلاغ الموظفين بأنه سيتم توفير بين 30 و50 وظيفة في شركتي "ناين" و"نيوز كورب استراليا"، بين أبرز المساهمين الرئيسيين في الشركة.

ويعمل في القسم التحريري في الوكالة الاسترالية نحو 180 شخص.

© 2020 AFP