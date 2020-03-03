إيران تعلن عن 11 وفاة إضافية بكوفيد-19 لتصل حصيلة الوفيات الإجمالية الى 77

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طهران (أ ف ب)

أعلنت إيران عن 11 وفاة جديدة جرّاء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الماضية، ما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات جرّاء المرض في الجمهورية الإسلامية إلى 77.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي خلال المؤتمر الصحافي اليومي لوزارته حول كوفيد-19 "وفقا لآخر الأرقام هناك 835 مصابا إضافيا".

وأعلن في تصريحات بثّها التلفزيون الرسمي "للأسف هناك 11 وفاة جديدة : مع هذا الرقم وصلنا إلى 2336 حالة مؤكدة و77 وفاة".

وعدد 825 هو أعلى معدل يومي تكشفه السلطات منذ الإعلان رسميا عن أول حالة في 19 شباط/فبراير.

وظهر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي على التلفزيون الإيراني يزرع ككل سنة بمناسبة اليوم الإيراني للشجرة.

وقال مرتديا قفازات للحماية "يجب تطبيق توصيات الحكومة تفاديا لانتشار الوباء".

ووفقا لحسابه على تويتر أعلن خامنئي أن الفيروس "انتشر في دول عديدة. ... قادتنا السياسيون أبلغوا (الناس بالفيروس) بصدق وشفافية منذ اليوم الأول" في حين "سعت دول تفشى فيها الوباء على نطاق أكبر إلى التستر على ذلك".

وأضاف على حسابه على تويتر "بالتأكيد نتوسل إلى الله لشفاء المرضى في هذه الدول أيضا".

ونفت إيران السبت معلومات لبي بي سي مفادها أن الفيروس خلف 200 وفاة في إيران ووصفها بأنها أنباء كاذبة.

واتهمت الولايات المتحدة ومنظمة "مراسلون بلا حدود" إيران بإخفاء معلومات عن الوباء.

© 2020 AFP