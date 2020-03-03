الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "واثق" من عدم تأثير فيروس كورونا على كأس أوروبا 2020

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امستردام (أ ف ب)

أعرب السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "ويفا" الثلاثاء عن ثقته بقدرة اتحاده على التعامل مع أسوأ السيناريوهات المحتملة فيما يتعلق بتأثير فيروس كورونا المستجد على نهائيات كأس أوروبا 2020 في ظل مساعي القارة العجوز للحد من انتشاره.

ألقى وباء كوفيد-19 بظلاله على العالم حيث ظهر حتى الآن في 76 بلدا وأودى بحياة أكثر من ثلاثة آلاف شخص حيث تعتبر ايطاليا البلد الاكثر تضررا اوروبيا.

الملعب الاولمبي في العاصمة روما هو أحد الملاعب المضيفة للمسابقة القارية التي ستقام في 12 بلدا مختلفا بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو.

وقد أدى الفيروس الى إلغاء او إرجاء العديد من المنافسات الرياضية حول العالم في الايام الاخيرة في محاولة للحد من تفشيه، بما فيها مباريات في الدوري الايطالي لكرة القدم. كما وأوقفت منافسات دوري الدرجتين الاولى والثانية في كرة القدم السويسرية حتى نهاية آذار/مارس الحالي.

وقال تشيفرين خلال مؤتمر صحافي في أمستردام على هامش استضافة العاصمة الهولندية لكونغرس الاتحاد "لا تعرفون المخاوف التي تراودنا عندما ننظم بطولة كبرى. لدينا مخاوف أمنية، مخاوف من عدم الاستقرار السياسي وأحد المخاوف هو أيضا الفيروس، ونحن نتعامل معه وواثقون أننا قادرون على التعامل معه".

يأتي هذا الاسبوع قبل مئة يوم على انطلاق البطولة القارية التي ستضم 24 منتخبا، ودعا تشيفرين المنظمين "لئلا يفكروا بالسيناريوهات السوداء، سيكون هناك وقت لذلك لاحقا".

وأتى حديثه بعد أن ألقى السويسري جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" كلمة أمام الكونغرس دعا فيها السلطات "لعدم الهلع".

فيما أشار اليوناني ثيودور ثيودوريديس أمين عام "ويفا" الى أن اتحاده "لا يريد المبالغة في ردة الفعل" وأنه يتعامل مع الوضع "كل مسألة على حدة".

الا أن مباريات دوري الابطال تشكل مصدر قلق أكثر في ظل السباق مع الوقت.

فبعد أن ألغيت القمة المرتقبة بين يوفنتوس وضيفه انتر في الدوري الايطالي الاحد، خاض انتر مباراته في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس أمام لودوغوريتس البلغاري خلف ابواب موصدة بعد أن ضرب الفيروس منطقة شمال ايطاليا على وجه الخصوص.

يحل ليون الفرنسي ضيفا على يوفنتوس في تورينو في اياب الدور ثمن النهائي من دوري الابطال في 17 آذار/مارس الحالي وخيتافي الاسباني على انتر في الدوري الاوروبي في الثاني عشر منه، ومن المتوقع أن تقام المواجهتان أيضا خلف ابواب موصدة، إذ لا يبدو قرار التأجيل واردا في ظل ازدحام المنافسات.

وقال ثيودوريديس "يملك انتر مبارتين مؤجلتين (في الدوري) ولا زالوا ينافسون في كأس ايطاليا ويوروبا ليغ، لذا من شبه المستحيل ايجاد تواريخ اذا ما لم ننسق مع الدوريات الاوروبية".

© 2020 AFP