البنك الدولي يكشف عن حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

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واشنطن (أ ف ب)

كشف البنك الدولي الثلاثاء عن حزمة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار لتوفير تمويل سريع لمساعدة الدول على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس "الهدف هو تأمين تحرك سريع وفعال يستجيب لحاجات البلدان".

وأضاف انه في اطار الجهود التي تبذل لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 يجب "الاعتراف بالعبء الاضافي الملقى على عاتق الدول الفقيرة" الأقل تجهيزا.

وأشار البنك الدولي في بيان الى أن الأموال، التي تم تخصيص بعضها للدول الأكثر فقرا، يمكن استخدامها لتأمين معدات طبية أو خدمات صحية وتشمل الخبرات والاستشارات.

وأدى انتشار الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الصين في شهر كانون الاول/ديسمبر الى وفاة أكثر من 3 آلاف شخص في جميع أنحاء العالم وإصابة نحو 90 ألفا.

ولفت مالباس الى أن الأموال، ومنها 8 مليارات جرى تأمينها حديثا، ستذهب الى دول سبق وأن طلبت المساعدة، دون أن يحدد لمن ستكون الأفضلية بتلقي التمويل أولا.

وقال "الهدف هو التحرك بسرعة، لأن السرعة مطلوبة لانقاذ الأرواح".

وأضاف "نريد أن نستفيد على أفضل وجه من موارد البنك الدولي الواسعة وخبرته العالمية والمعرفة التاريخية بالأزمات"، مشيرا الى تمويل مماثل في السنوات الأخيرة لأزمات مشابهة مثل تفشي فيروس ايبولا وزيكا.

© 2020 AFP