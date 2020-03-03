الدوري الأميركي للمحترفين: توصيات من الرابطة للحد من انتشار كورونا

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لوس انجليس (أ ف ب)

السلام بالقبضات مسموح لكنه غير مستحب باليدين، توصيات جديدة من رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

كشفت شبكة "اي اس بي ان" الاثنين ان الرابطة ارسلت مذكرة الى الاندية الثلاثين في الدوري حددت فيها تدابير قصيرة الامد لحماية اللاعبين من التعرض للفيروس، الذي أدى الى وفاة ستة اشخاص حتى الان في الولايات المتحدة.

وتوصي مذكرة الرابطة بانه على اللاعبين المحترفين السلام بالقبضات مع الجماهير بدلا من السلام الاعتيادي براحة اليد.

كما حثت الرابطة اللاعبين على تجنب أخذ اشياء من الجماهير مثل الاقلام، الكرات والقمصان من اجل التواقيع التذكارية.

قالت الرابطة ورابطة لاعبي الدوري في المذكرة "صحة وسلامة اللاعبين، المدربين، الاجهزة والجماهير لها أهمية قصوى".

تابع "نتشاور مع خبراء في الامراض المعدية، بينها مركز السيطرة على الامراض وباحث عالمي شهير في الامراض المعدية في جامعة كولومبيا".

وقد اتخذ بعض اللاعبين خطوات للحد من تعرضهم للفيروس. قال سي جاي ماكولوم نجم بورتلاند ترايل بلايزرز السبت انه لن يوقع بعد الان على الصور بسبب تفشي المرض "تأكدوا من غسل أيديكم بالصابون لمدة 20 ثانية أو أكثر، وتغطية أفواهكم عند السعال".

تابع "أنا أتوقف رسميا عن التوقيع حتى اشعار آخر".

وعبر لاعبون آخرون عن حرصهم، فكتب كيمبا ووكر نجم بوسطن سلتيكس "أنا متأكد من استمراري بالتوقيع، لكن ربما سأتجول مع قلمي الخاص".

© 2020 AFP