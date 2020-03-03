الدوري الأميركي للمحترفين: ميامي يسقط المتصدر ميلووكي

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ميامي (أ ف ب)

سجل البديل جاي كراودر 18 نقطة وقاد ميامي هيت الى الفوز على متصدر الدوري الاميركي لمحترفي كرة السلة ميلووكي باكس 105-89 الاثنين.

ونجح لاعبو هيت في اغلاق المنافذ على ضيوفهم، خصوصا افضل لاعب في الدوري للموسم الماضي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو صاحب 13 نقطة فقط في 31 دقيقة.

وهذه الخسارة التاسعة فقط لميلووكي في الدوري مقابل 52 فوزا، فبقي متصدرا للدوري بفارق كبير عن اقرب منافسيه لوس انجليس ليكرز متصدر المنطقة الغربية (46-13).

وساهم الفوز في تعزيز ميامي هيت مركزه الرابع في المنطقة الشرقية مع 39 فوزا و22 خسارة.

وقدم ميامي اداء جماعيا لافتا، ونجح ستة من لاعبيه بتسجيل عشر نقاط او اكثر، وبرز منهم جيمي باتلر صاحب 18 نقطة و7 تمريرات حاسمة والشاب بام اديبايو مع 14 نقطة و13 متابعة. في المقابل، كان بروك لوبيز الافضل لدى الخاسر مع 21 نقطة، في ظل نجاح يانيس بست تسديدات فقط من أصل 18.

© 2020 AFP