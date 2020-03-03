الولايات المتحدة: بوتيدجيدج يعلن دعمه لبايدن وينعش آماله في الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي

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أعلن المرشح الديمقراطي المنسحب من سباق الرئاسة بيت بوتيدجيدج الإثنين تأييده لمنافسه السابق جو بايدن، مما سيدفع بآمال الأخير قدما للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة. ويأتي دعم بوتيدجيدج لبايدن بعد يوم من انسحاب المرشح الشاب المفاجئ من السباق.

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أعلن المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة بيت بوتيدجيدج الإثنين دعمه لمنافسه السابق جو بايدن، ما أعطى زخما جديدا لآمال نائب الرئيس السابق بنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، بعد يوم من انسحاب بوتيدجيدج من السباق.

وقال بوتيدجيدج "أنا مسرور لتأييد ودعم جو بايدن لمنصب الرئيس"، وذلك قبل صعود الأخير إلى المنصة خلال مهرجان انتخابي في دالاس عشية "الثلاثاء الكبير"، حين يصوت سكان تكساس و13 ولاية أخرى لاختيار مرشح ديمقراطي لمنافسة الرئيس دونالد ترامب.

وصرح بوتيدجيدج وبايدن يقف إلى جانبه "أنا أبحث عن رئيس يستخلص الأفضل من داخل كل واحد منا، وأنا أشجع كل من كان جزءا من حملتي الانتخابية على الانضمام إلي، لأننا وجدنا هذا القائد في نائب الرئيس الذي سيصبح رئيسا قريبا، جو بايدن".

وأضاف "لدينا سياسة في الوقت الراهن يبدو فيها صاحب الصوت الأعلى وكأنه هو على صواب. نحن بحاجة إلى سياسة تتمحور حول اللياقة". وتابع "هذا ما مارسه جو بايدن طوال حياته".

واتحد الخصمان السابقان لرغبتهما في إيصال مرشح معتدل عن الحزب الديمقراطي، ولقطع الطريق على اليساري بيرني ساندرز، السيناتورعن ولاية فيرمونت.

وتصدر ساندرز السباق الديمقراطي لمواجهة ترامب في تشرين الأول/نوفمبر المقبل بعد ثلاث جولات قوية في ثلاث ولايات.

لكن بايدن استعاد قوته بفوز مفاجىء السبت في كارولينا الجنوبية، ولم يبدد ذلك قلق المؤسسة الديمقراطية العميق بشأن فوز محتمل لساندرز بالترشيح.

ووصف بايدن بوتيدجيدج بأنه "رجل يتمتع بنزاهة هائلة"، مشيرا إلى انه "يذكرني بابني بو" الذي توفي بالسرطان عام 2015.

وأضاف بايدن "هذا أكبر إطراء يمكن أن أقدمه لرجل أو امرأة"، مقرا باللحظة "الحلوة والمرة" بالنسبة لأنصار بوتيدجيدج.

وحصل بايدن على دعم سلسلة من المرشحين منذ فوزه في كارولينا الجنوبية، فقد انسحبت الإثنين آمي كلوبوشار من السباق، وقالت حملتها إنها أيضا بصدد تأييد بايدن.

فرنس24 /أ ف ب