ثمانية قتلى على الأقل في زوابع ضربت ولاية تينيسي الأميركية (مسؤول)

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واشنطن (أ ف ب)

أودت زوابع ضربت ولاية تينيسي الأميركية في وقت مبكر الثلاثاء بثمانية أشخاص على الأقل وخلفت أضرارا كبرى في منطقة ناشفيل كما أعلن مسؤولون.

وقالت ميليسا هاكس من وكالة إدارة الأحوال الطارئة في تينيسي "ثماني وفيات حتى الآن" سجلت في أربع مناطق في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة. وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام محلية مباني مدمرة بالكامل بعد الزوابع ليل الاثنين الثلاثاء.

واقتلعت أشجار واعمدة كهرباء ودمرت منازل.

وغرد رئيس البلدية جون كوبر "ناشفيل تعاني ومجتمعنا يتألم".

وضربت الزوابع قبل ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في 14 ولاية أميركية منها تينيسي ضمن "الثلاثاء الكبير" الذي يشكل محطة حاسمة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي.

ايبا/ليل/ب ق

© 2020 AFP