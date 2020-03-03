فيروس كورونا: بنس يتوقع التوصل إلى علاج مع حلول الصيف وتدني عدد الإصابات اليومية في الصين

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أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في مؤتمر صحفي أن عقارا لتخفيف آلام الأشخاص المصابين بفيروس كورونا قد يرى النور مع حلول الصيف أو الخريف المقبل، إلا أن اللقاح قد لا يتوفر قبل نهاية العام أو العام التالي. وسجلت الصين تسجيل 125 إصابة جديدة بالفيروس في أدنى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء قبل 6 أسابيع.

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أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الإثنين أنه قد يكون بالإمكان التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد بحلول هذا الصيف أو الخريف.

وقال بنس خلال مؤتمر صحافي "اللقاح قد لا يتوفر حتى نهاية العام أو العام التالي، لكن العلاج لتخفيف آلام الاشخاص الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفرا بحلول الصيف أو بداية الخريف".

وتم استخدام عقار ريميدسفير الذي تنتجه شركة "غيلياد ساينسيز" لمعالجة مصاب في الولايات المتحدة كجزء من التجارب الطبية، كما أن هذا المضاد للجراثيم أدرج ضمن التجارب والجهود التي تقوم بها دول آسيوية لمكافحة الفيروس.

ومن بين العلاجات الأخرى المحتملة هناك عقار تطوره شركة "ريغينيرون" للأدوية التي تستخدم مضادات أحادية المنشأ لمحاربة العدوى سبق وأن أثبتت نجاعتها ضد فيروس إيبولا.

انخفاض عدد المصابين في الصين

وأعلنت الصين عن تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء في أدنى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس المستجد قبل ستة أسابيع.

كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، وفق لجنة الصحة الوطنية، وجميعها في مقاطعة هوباي مركز انتشار الفيروس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2943.

وظهر الفيروس في ووهان عاصمة هوباي قبل أن ينتشر في 60 بلدا.

وفي الصين، سجلت الإصابات انخفاضا بشكل عام بعد جهود الحجر الصحي الكبيرة، على الرغم من أن الإصابات الـ11 الجديدة التي تم الإبلاغ عنها الثلاثاء خارج هوباي هي الأعلى منذ خمسة أيام.

واقترب إجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية من 5 آلاف حالة الثلاثاء، وهو العدد الأكبر في العالم خارج الصين، حيث تم تسجيل 477 إصابة جديدة.

وأعلنت السلطات الصحية الكورية وفاة شخصين آخرين، ما يرفع عدد ضحايا الفيروس في هذا البلد الآسيوي إلى 28.

وشهدت كوريا الجنوبية ارتفاعا في عدد الإصابات في الأيام الأخيرة، حيث أخضعت السلطات للفحص أكثر من 260 ألف شخص مرتبطين بكنيسة شينتشونجي ليسوع، وهي طائفة دينية على علاقة بأكثر من نصف الإصابات.

وألغت السلطات الكورية عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية بسبب انتشار الفيروس، كما مددت العطلات المدرسية ثلاثة أسابيع على مستوى البلاد.

فرانس24/أ ف ب/رويترز