نتانياهو يحتفل بالنصر الانتخابي الكبير الذي "فاق كل التوقعات"

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تل ابيب (أ ف ب)

احتفى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، المتهم بسلسلة من ملفات الفساد، فجر الثلاثاء ب"انتصاره الكبير" الذي جاء "رغم كل الصعاب"، في الانتخابات التشريعية التي أجريت الاثنين وكانت حاسمة لبقائه السياسي.

وقال نتانياهو "هذا النصر الليلة الذي فاق كل التوقعات أكبر من نصر عام 1996، لقد واجهنا كل القوى التي قالت عهد نتانياهو ولى وانتهى".

وأضاف "انتقلنا من بيت الى بيت ومن شارع الى شارع وجبنا البلاد بطولها وعرضها، والتقينا مواطني دولة اسرائيل حيث كان لابد ان نقنع البعض وننقل لهم عدوى حماسنا، وكان لهم ثقة فينا لانهم يعرفون اننا جلبنا احسن ما يمكن لاسرائيل".

وأكد "نحن حوّلنا اسرائيل الى دولة عظيمة، قمنا بتنمية علاقات دولية لم تكن موجودة مع دول عربية واسلامية، ومع زعماء دوليين بينهم دول عربية هم أكثر مما تتخيلون، وعندما اقول بأننا سنعقد معاهدات سلام مع دول عربية فأنا لا اتحدث لغوا، فوراء الاكمة ما وراءها. نحن فقط القادرون وليس سوانا".

وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم نتانياهو على خصمه غانتس.

كما أظهرت استطلاعات أجرتها ثلاث قنوات تلفزيونية أن الكتلة اليمينية وعمادها الليكود الذي ينتمي اليه نتانياهو، ستحصل على 60 مقعدا، وستكون بحاجة الى صوت واحد إضافي لتشكيل حكومة بغالبية 61 نائبا من أصل 120 في الكنيست.

وهذه هي الانتخابات العامة الثالثة التي تشهدها إسرائيل خلال أقل من عام. وخرجت جولتا الانتخابات السابقتان بنتائج متقاربة جدا بين حزبي الرجلين، ما حال دون تمكن أي منهما من تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بالأكثرية المطلوبة في الكنيست.

© 2020 AFP