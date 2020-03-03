وفاة مدير فريق إينيوس للدرجات الهوائية

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باريس (أ ف ب)

أعلن فريق إينيوس البريطاني للدراجات الهوائية وفاة مديره الرياضي الفرنسي نيكولا بورتال الثلاثاء عن عمر 40 عاما في منزله في اندورا بسكتة قلبية.

وشهد الفريق في عهد بورتال الفوز بسباق طواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية ست مرات، عن طريق البريطانيين كريس فروم (2013، 2015، 2016، 2017)، وغيراينت توماس (2018) والكولومبي إيغان برنال (2019).

ونعى "إينيوس" مديره فى بيان قال فيه "نعلن ببالغ الحزن وفاة رفيقنا وزميلنا المحبوب وصديقنا نيكو بورتال الذي توفى فجأة بعد ظهر اليوم في منزله في اندورا".

وأضاف البيان "لقد سادنا الحزن جميعا بهذا الخبر الرهيب، ونطلب من الجميع احترام خصوصية العائلة في هذا الوقت العصيب (...) لترقد بسلام نيكو. روحك ستكون دائما معنا على الطريق، وستكون في قلوبنا إلى الأبد".

وانضم بورتال لفريق سكاي الاسم السابق لـ"إينيوس" عام 2013، بعد اعتزاله السباق بعد مسيرة امتدت نحو عشر سنوات (2001-2010)، وساهم بشكل كبير بعد تسلمه الادارة الرياضية في توجيه فروم للفوز بأول سباق له في طواف فرنسا في العام نفسه.

© 2020 AFP