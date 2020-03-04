الانتخابات التمهيدية الأمريكية للديمقراطيين: قائمة الفائزين في "الثلاثاء الكبير" لكل ولاية

نشرت وسائل إعلام أمريكية لائحة الولايات التي فاز بها المرشحون للانتخابات التمهيدية للديمقراطيين خلال اقتراع "الثلاثاء الكبير"، والذي يعتبر المحطة الحاسمة في السباق إلى البيت الأبيض. فيما يلي قائمة بالنتائج الأولية التي صدرت صباح الأربعاء.

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صوتت 14 ولاية الثلاثاء لاختيار الشخصية الديمقراطية التي ستنافس الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. ولنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، يجب أن ينال المرشح الغالبية الساحقة من أصوات المندوبين (1991). وهؤلاء يتم تعيينهم نسبيا.

وفي ما يلي لائحة بالولايات التي فاز بها المرشحون للانتخابات التمهيدية للديمقراطيين خلال اقتراع "الثلاثاء الكبير"، المحطة الحاسمة في السباق إلى البيت الأبيض بحسب أرقام وسائل الإعلام الأمريكية.

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قائمة الولايات التي تصدر نتائجها المرشح الديمقراطي جو بايدن

استغل جو بايدن موجة زخم جديدة ليفوز في ثماني ولايات على الأقل في سباق الثلاثاء الكبير، بينما تقدم بيرني ساندرز في أكبر سباق في كاليفورنيا مما يهيئ الساحة لمعركة بين الاثنين.

حل النائب السابق للرئيس باراك أوباما أولا في الولايات التالية:

- كارولاينا الشمالية: 110 مندوبين- يتوزعون نسبيا بحسب النتائج التي حققها المرشحون.

- فيرجينيا: (99)

- ماساتشوستس (91)

- مينيسوتا (75)

- تينيسي (64)

- ألاباما (52)

- أوكلاهوما (37)

- أركنساو (31)

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قائمة الولايات التي تصدر نتائجها المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز

تقدم السناتور عن فيرمونت النتائج في الولايات التالية:

- كولورادو (67 مندوبا)

- يوتا (29)

- فيرمونت (16)

مايكل بلومبرغ

لم يفز الملياردير رئيس بلدية نيويورك السابق في أي ولاية، وتقدم النتائج فقط في جزر ساموا الأمريكية التي تمنح 6 مندوبين.

نتائج لم تظهر بعد

لا تزال ثلاث ولايات تنتظر النتائج الأربعاء وبينها الولايتان اللتان تمنحان أكبر أعداد من المندوبين:

- كاليفورنيا (415 مندوبا)

- تكساس (228)

- ماين (24)

وبشكل إجمالي يتقدم بايدن على ساندرز بواقع 294 مقابل 234 في أصوات النواب.

وانتقد ساندرز بايدن دون أن يشير إليه بالاسم في تجمع لأنصاره في فيرمونت، حيث انتقد تأييده في 2002 للتصريح بشن حرب في العراق ودعمه لصفقات تجارية عارضها ساندرز.

وقال ساندرز "سنفوز بترشيح الحزب الديمقراطي وسنهزم أخطر رئيس في تاريخ هذا البلد".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز