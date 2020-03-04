السعودية تعلق العمرة "مؤقتا للمواطنين والمقيمين" خشية تفشي فيروس كورونا

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الكعبة في مكة، السعودية. أكتوبر/تشرين الأول 2019.

قررت السعودية الأربعاء تعليق العمرة "مؤقتا للمواطنين والمقيمين" في المملكة تفاديا لانتشار فيروس كورونا "ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين". وكانت الرياض قد قررت في وقت سابق تعليق دخول الراغبين في أداء العمرة إلى أراضيها بصفة مؤقتة.

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قررت السلطات السعودية الأربعاء تعليق العمرة "مؤقتا للمواطنين والمقيمين" في المملكة، خشية وصول فيروس كورونا للمسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة، بعد نحو أسبوع من تعليقها للمعتمرين الوافدين.

ويأتي القرار بعد يومين من إعلان المملكة اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس، وهي لمواطن وصل من إيران عبر البحرين. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنّ المملكة قررت "إيقاف العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة (...) للحد من انتشار وباء فيروس كورونا (...) ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين".

وتابعت أن القرار يرجع إلى أن الحرمين "يشهدان تدفقا دائما وكثيفا للحشود البشرية، مما يجعل من مسألة تأمين تلك الحشود أهمية قصوى".

وتستقطب مناسك العمرة ملايين المسلمين سنويا من مختلف بلدان العالم. ويأتي القرار بتعليق أدائها قبل شهرين من حلول شهر رمضان حين تتضاعف أعداد المعتمرين.

وأدّى 18,3 مليون شخص مناسك العمرة بينهم 11,54 مليون سعودي ومقيم في العام 2018، بحسب الأرقام الرسمية في المملكة.

وقال مسؤول سعودي مطلع على الملف، فضل عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق، "عندنا مئات آلاف المعتمرين شهريا من جنسيات مختلفة من كل بقاع الأرض. لو وصل (الفيروس) هنا وانتشر من هنا، سيصبح وباء عالميا. إذ سيصاب الناس ويعودون إلى بلدانهم".

وأكّد أنّ "سلامة الناس أهم من أداء العمرة" التي يمكن تأديتها في أي وقت خلال العام.

وكانت الرياض قد قررت في وقت سابق تعليق دخول الراغبين في أداء العمرة إلى أراضيها بصفة مؤقتة، وذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية هدفها منع تفشي فيروس كورونا المستجد بالمملكة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان.

فرانس24/ أ ف ب