الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالخرطوم، في 24 أغسطس/آب 2019.

رفعت الولايات المتحدة عقوباتها عن 157 مؤسسة سودانية تنفيذا لقرار يعود إلى تشرين الأول/أكتوبر 2017، وفق ما أفاد به محافظ المصرف المركزي السوداني الذي أوضح أن العقوبات المتبقية لا تشمل سوى المؤسسات والأفراد المرتبطين بنزاع إقليم دارفور.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن البنك المركزي السوداني الأربعاء أن الولايات المتحدة أبلغت الخرطوم برفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية تنفيذا لقرار يعود إلى تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وقال محافظ البنك المركزي السوداني بدر الدين عبد الرحيم في بيان "تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى المؤسسات والأفراد المرتبطين بالأحداث في (اقليم) دارفور" الذي يشهد نزاعا منذ 2003.

وفي عام 1993، وضعت واشنطن السودان على " قائمة الدول الراعية للإرهاب" لصلته المفترضة بجماعات إسلامية متشددة.

وقد أقام مؤسس "القاعدة، أسامة بن لادن، في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996.

فرانس24/أ ف ب