ايقاف العداءة البحرينية جيبيت 4 سنوات

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باريس (أ ف ب)

اوقفت وحدة النزاهة في العاب القوى العداءة البحرينية روث جيبيت الفائزة بذهبية سباق 3 الاف م موانع في دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016، 4 سنوات لثبوت تناولها منشطات من مادة ايبو.

ولن يكون بمقدار العداءة البحرينية الكينية الاصل، الموقوفة موقتا منذ عام 2018 الدفاع عن لقبها في دورة الالعاب الاولمبية المقررة في طوكيو صيف العام الحالي. وتستطيع جيبيت استئناف قرار ايقافها.

ولم تكتف جيبيت باحراز ذهبية سباق الموانع في الالعاب الاولمبية عام 2016، بل حطمت الرقم القياسي العالمي مباشرة بعدها في لقاء باريس مسجلة 78ر52ر8 دقائق، قبل ان تحطمه الكينية بياتريس شيبكوتش مسجلة 32ر44ر8 دقائق في تموز/يوليو عام 2018.

ولن تفقد جيبيت لقبها الاولمبي بموجب عقوبة الايقاف لان الفحص الذي جاءت نتيجته ايجابية خضعت له في كانون الاول/ديسمبر 2017.

© 2020 AFP