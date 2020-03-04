تجدد القصف يغلق مطار العاصمة الليبية

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طرابلس (أ ف ب)

تسبب القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة الدولي، الوحيد العامل غرب ليبيا، بإغلاقه مجددا وتحويل جميع الرحلات على مطار مصراتة الدولي (200 كلم شرق العاصمة).

وقال محمد قنيوه المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية لوكالة فرانس برس الأربعاء ان "جميع رحلات الشركة تم نقل عمليات تشغيلها إلى مطار مصراتة الدولي، بعد القصف الأخير الذي طال مطار معيتيقة".

وأضاف "لم تسجل أي إصابات في طائرات الشركة نتيجة القصف".

وتقوم الخطوط الجوية الليبية بتسيير رحلات إلى تونس وتركيا والأردن.

وتعرض المطار لسقوط سلسلة قذائف صاروخية ليل الثلاثاء.

وأكد أمير أبوسن المتحدث باسم شركة خطوط "البراق" إصابة إحدى طائراتها بشظايا جراء القصف.

وأوضح أبوسن لفرانس برس "إلى جانب إصابة الطائرة هناك طائرة ثانية قيد الصيانة المبرمجة، وبالتالي أوقفت الشركة جميع رحلاتها موقتا"، مشيرا إلى تنسيق مع الشركات الطيران الأخرى لإعادة المسافرين خارج ليبيا على متن رحلاتها.

وكانت إدارة مطار معيتيقة الدولي قامت بإخلائه من جميع الموظفين ليل الثلاثاء.

وأكدت إدارة المطار على صفحتها على فيسبوك نقل جميع الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي ابتداء من الاربعاء.

واتهمت حكومة الوفاق الوطني قوات المشير خليفة حفتر باستهداف المطار فيما لم يصدر من قوات حفتر اي تعليق.

وعلى الرغم من استمرار وقف إطلاق النار في طرابلس الذي رعته موسكو وأنقرة ودخل حيز التنفيذ في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، يتبادل الطرفان الاتهامات بخرقه عبر شن هجمات محدودة.

ومطار معيتيقة الدولي في طرابلس هو الأكثر عرضة لعمليات القصف، وتتهم قوات حفتر تركيا باستخدامه لشن هجمات بطائرتها المسيرة على قواتها جنوب العاصمة.

وتشن قوات حفتر هجوما منذ نحو عام في محاولة للسيطرة على طرابلس.

وقتل جراء المعارك في ليبيا أكثر من 280 مدنيًا، بحسب الأمم المتحدة التي تشير أيضا إلى مقتل أكثر من ألفي مقاتل ونزوح 146 ألفًا منذ اندلاع المعارك.

© 2020 AFP