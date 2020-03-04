تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في العراق (مسؤول) 

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السليمانية (العراق) (أ ف ب)

أعلن المتحدث باسم دائرة صحة محافظة السليمانية الاربعاء وفاة رجل في السبعين من العمر بفيروس كورونا المستجد، فيما تواصل السلطات العراقية اتخاذ التدابير لمنع انتشار المرض.

وقال الطبيب أياد النقشبندي لوكالة فرانس برس "توفي رجل (70 عاما) بعد تدهور صحته اثر إصابته بفيروس كورونا".

وكان الرجل وهو إمام جامع في مدينة السليمانية، يخضع لحجر صحي قبل وفاته وفقا للمتحدث.

وتتخذ السلطات إجراءات صحية مشددة بهدف منع انتشار الوباء خصوصا في الأماكن الشيعية المقدسة التي يتوجه لها زوار إيرانيون.

وسجلت السلطات حتى الساعة، أكثر من 30 حالة لإصابة بمرض كوفيد-19، بينهم 30 عراقيا عائدين من إيران، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة الطبيب سيف البدر.

واعلن البدر الثلاثاء عن اكتشاف 31 حالة إصابة بهذا المرض في العراق، أحدها لطالب إيراني غادر العراق، البلد المجاور لإيران التي تعد أكثر البلدان تضرراً بالوباء بعد الصين.

ووسط تزايد القلق في البلاد أصدرت الحكومة الاربعاء الماضي، أمراً بإغلاق المقاهي ودور السينما والمدارس والجامعات والأماكن العامة الأخرى حتى السابع من اذار/مارس في محاولة لاحتواء المرض.

كما قررت اللجنة الحكومية منع سفر المواطنين الى الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، بينما تحظر دخول غير العراقيين المسافرين من البحرين والكويت.

وسبق للعراق أن منع دخول الأجانب المسافرين من الجمهورية الإسلامية والصين.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين بعدم الاقتراب من التجمعات الكبيرة، وحظرت التجمعات في الاماكن العامة لاي سبب وطلبت من الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك. وقد تشكل الخطوة ضربة للمتظاهرين المناهضين للحكومة الذين يحتشدون في بغداد وجنوب العراق منذ تشرين الأول/أكتوبر.

© 2020 AFP