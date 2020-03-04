سوريا: الأمم المتحدة تدعو بوتين وأردوغان لإيجاد "حل دبلوماسي" وفرنسا ترفض "الابتزاز" التركي

دعا الموفد الأممي إلى سوريا بيدرسون الأربعاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين إلى إيجاد "حل دبلوماسي" في سوريا لتجاوز الأزمة في إدلب. ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان الخميس في موسكو. في الوقت الذي أكدت فيه فرنسا على لسان وزير الخارجية جان إيف لودريان أن أوروبا "لن تخضع للابتزاز" التركي بشأن قضية المهاجرين.

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إنهاء التوتر في القائم في إدلب بين تركيا وسوريا يمر عبر "حل دبلوماسي"، حسب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الرئيسين، الذي دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أكبر اللاعبين في الملف، إلى "التوصل إلى حل دبلوماسي فوري" في المنطقة خلال لقائهما المرتقب الخميس في موسكو.

وقال بيدرسون: "من المقرر أن يلتقي الرئيسان بوتين وأردوغان في موسكو غدا وأنا على ثقة بأنكم جميعا تشاركونني في حثهما على التوصل إلى حل دبلوماسي فوري يجنب المدنيين المزيد من المعاناة ويعزز التعاون بدلا من المواجهة في أدلب".

وقال الدبلوماسي الأممي، الذي كان يتحدث في الدورة العادية لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، إن أدلب هي "حيث اتفقت روسيا وتركيا على إنشاء منطقة خفض للتصعيد"، ولكنها اليوم "بقعة صدام مباشر بين قوات الحكومة السورية وقوات تركية".

وأشار إلى نزوح أكثر من "900 ألف شخص" منذ بداية كانون الأول/ديسمبر، مؤكدا أن "النساء والأطفال يشكلون 81% من النازحين الجدد".

وقال أردوغان الأربعاء إنه يأمل خلال قمة موسكو "التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن في منطقة" إدلب، شمال غرب سوريا، حيث تشن أنقرة هجمات ضد القوات السورية.

منذ كانون الأول/ديسمبر، تشن القوات السورية بدعم من موسكو هجومًا لاستعادة محافظة إدلب، آخر معقل لفصائل معارضة تدعمها تركيا ولجهاديين.

فرنسا ترفض "الرضوخ للابتزاز" التركي في قضية المهاجرين

ومن أجل الحصول على مزيد من الدعم الغربي في الملف السوري، أعلنت تركيا الأسبوع الماضي فتح حدودها مع اليونان أمام المهاجرين للعبور إلى أوروبا.

وحذّر الرئيس التركي من أنه لا يمكن تجنب حصول أزمة مهاجرين جديدة إلاّ في حال دعمت أوروبا جهود بلده في سوريا.

وأكد وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الأربعاء أن أوروبا لن "ترضخ للابتزاز" الذي تمارسه تركيا في قضية الهجرة، وستظل حدودها "مغلقة" أمام المهاجرين الذين ترسلهم أنقرة.

وقال أمام أعضاء الجمعية الوطنية "لن يرضخ الاتحاد الأوروبي لهذا الابتزاز (...) حدود اليونان ومنطقة شنغن مغلقة وسنضمن بقاءها مغلقة، لتكن الأمور واضحة!"

وشنت تركيا هجوما واسعا على القوات السورية في إدلب بعد مقتل أكثر من 30 جنديا تركيا في 27 شباط/فبراير في قصف جوي نسبته إلى النظام السوري.

وقال أردوغان السبت إنه دعا روسيا إلى "الابتعاد" عن طريقه في سوريا، خلال مكالمة هاتفية في اليوم السابق مع بوتين.

وأدى التصعيد إلى انهيار اتفاق أبرمه الزعيمان في سوتشي في عام 2018 لإنهاء القتال في إدلب وإنشاء منطقة منزوعة السلاح فيها.

كما أدى إلى تبادل الاتهامات بين أنقرة وموسكو، الفاعلين الدوليين الرئيسيين في الصراع في سوريا، حيث يحاولان التوصل إلى تسوية على الرغم من تباين مصالحهما.

فرانس24/ أ ف ب