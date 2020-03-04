فيروس كورونا: إيطاليا تدرس إمكانية إغلاق المدارس والجامعات بسبب تفشي الوباء

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تدرس الحكومة الإيطالية إمكانية إغلاق المدارس والجامعات على جميع أراضيها بسبب كورونا، وفق ما أعلنه وزيرة التعليم لوتشيا أزولينا الأربعاء. وجاء هذا التصريح بعد أن تناقلت الوكالات الإيطالية خبرا مفاده أن روما أعلنت إغلاق هذه المؤسسات حتى منتصف مارس/آذار خشية انتشار الفيروس. وكانت الحكومة الإيطالية قد أغلقت هذه المؤسسات قبل نحو عشرة أيام في شمال البلاد. وأثر الفيروس على الكثير من القطاعات في البلاد بما فيها قطاع الرياضة، إذ تم تأجيل الكثيرمن مباريات الدوري المحلي.

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قالت وزيرة التعليم الإيطالية لوتشيا أزولينا الأربعاء إن الحكومة الإيطالية ستتخذ خلال الساعات المقبلة القرار النهائي بخصوص ما إن كانت ستغلق المدارس والجامعات أم لا. وكانت الوكالات الإيطالية قد تناقلت خبرا مفاده أن الحكومة الإيطالية قررت إغلاق المدارس والجامعات في سائر أنحاء البلاد حتى منتصف مارس/آذار في سياق جهودها لوقف انتشار الفيروس.

وأغلقت الحكومة الإيطالية المدارس والكليات في المناطق الأكثر تضررا في شمال البلاد قبل نحو عشرة أيام، وفرضت حجرا صحيا على عدة بلدات.

وتعد إيطاليا ثالث أكثر الدول تضررا في العالم من تفشي فيروس كوفيد-19، بعد الصين وكوريا الجنوبية، وقد وصل عدد الوفيات حتى الآن إلى 79 شخصا من أصل 2502 حالة موثقة، وفقا لما جاء في حصيلة صدرت الثلاثاء.

وتعتبر لومبارديا (منطقة ميلانو) وإميليا رومانيا وفينيتو (حول البندقية) المناطق الثلاث الأكثر تضررا.

وسجلت المناطق الإيطالية الـ21 حالات إصابة بالعدوى باستثناء فال داوستا المجاورة لفرنسا.

الدوري الإيطالي يتأثر بانتشار كورونا

وشهد الدوري الإيطالي لكرة القدم إرجاء العديد من اللقاءات بسبب مخاوف انتشار الفيروس، أبرزها كان مقررا الأحد بين يوفنتوس وإنتر ميلان اللذين سينتظران حتى أيار/مايو لخوض هذه المواجهة.

كما قررت السلطات المحلية في وقت متأخر من الثلاثاء إرجاء المباراة المقررة اليوم بين يوفنتوس وضيفه ميلان في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا.

وكان من المفترض أن تقام المباراة مساء الأربعاء على ملعب "أليانز" في تورينو، لكن المحافظ كلاوديو بالومبا اعتبر أن القيود التي فرضتها الحكومة على من يمكنه حضور الأحداث الرياضية، ليست كافية لضمان السلامة.

وينص المرسوم الذي أعدته الحكومة على تجنب التجمعات والحشود قدر الإمكان، ولهذا السبب ستقام جميع مباريات كرة القدم خلف أبواب موصدة. كما لن يكون متاحا للجماهير مشاهدة الحصص التدريبية لفرقها.

ويمكن تعديل هذا التدبير، الذي اعتمد لمدة شهر واحد، بعد أسبوعين.

الأشخاص الأكبر هم الأكثر تهديدا من الفيروس

كما يُنصح جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما بالبقاء في منازلهم وعدم الذهاب إلى الأماكن العامة.

ويتم تقديم هذه النصح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما باعتبارهم الاكثر عرضة للاصابة بالفيروس وما قد ينشأ عنه من مشاكل صحية، حيث أن الجزء الأكبر من حالات الوفاة في إيطاليا أصابت كبار السن (بين 80 و90 عاما) أو من الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وفقا للدفاع المدني.

وطلبت الحكومة من مواطنيها خلق مسافة أمان بين بعضهم تبلغ مترا واحدا، واستعمال المناديل خلال العطس والسعال، وتجنب ملامسة إفرازات الجهاز التنفسي و"عدم مشاركة الزجاجات والأكواب، على وجه الخصوص خلال الأنشطة الرياضية".

وسيتم تأجيل المعارض التجارية والمؤتمرات المزمع إقامتها، ولا سيما في قطاع الصحة، من أجل تحرير العاملين في القطاع قدر الإمكان لمواجهة الوباء.

فرانس24/ أ ف ب