فيروس كورونا: تونس تعلق الرحلات البحرية نحو شمال إيطاليا والجزائر تسجل 9 إصابات جديدة

أنبوب اختبار للكشف عن الإصابات المحتملة بفيروس كورونا المستجد. 29 يناير/كانون الثاني 2020

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنها قررت تعليق الرحلات البحرية نحو شمال إيطاليا بسبب فيروس كورونا. وكانت الوزارة أعلنت الاثنين تسجيل أول إصابة لدى تونسي قادم من إيطاليا. وفي الجزائر، قالت السلطات إنها سجلت تسع حالات جديدة، ما رفع عدد المصابين إلى 17. أما المغرب، فحذر من نشر الإشاعات حول الفيروس على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت المملكة قد أعلنت عن تسجيل إصابة مغربي قادم من إيطاليا.

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قررت السلطات التونسية الأربعاء تعليق الرحلات البحرية مع شمال إيطاليا تجنبا لانتشار فيروس كورونا في البلاد. ولم يحدد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في مؤتمر صحافي مدة التعليق.

وأكدت رئاسة الحكومة في بيان "إنه سيتم إيقاف الرحلات البحرية القادمة من شمال إيطاليا مع تشديد الرقابة على باقي الرحلات البحرية".

وأعلنت وزارة الصحة التونسية الاثنين تسجيل أول إصابة لتونسي أربعيني وصل في رحلة بحرية من إيطاليا، البلد الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا.

وأكدت وزارة الصحة أن المصاب استخدم سفينة كانت تقل 254 شخصا ووصلت إلى تونس في 27 شباط/فبراير ويخضع جميعهم للحجر الصحي.

كما قررت الوزارة أن تجري المباريات الرياضية الدولية في حضور الجماهير المحلية فقط والمشجعين الأجانب الموجودين في تونس.

وتجري الجمعة مباراة الإياب بين فريقي الترجي الرياضي والزمالك المصري في إطار الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

بالإضافة إلى ذلك، دعت وزارة الصحة إلى تأجيل التظاهرات الثقافية.

ويخضع في تونس نحو ألف شخص للحجر الصحي بينما أنهى 600 آخرون فترة المراقبة الصحية.

وشرعت تونس في تكثيف عمليات الرقابة داخل المطارات والمعابر الحدودية والموانئ.

الجزائر تعلن تسجيل 9 حالات جديدة إصابة بالفيروس

في الجزائر، أكدت وزارة الصحة الأربعاء ظهور تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس داخل البلاد إلى 17.

وتتضمن الحالات 16 من أسرة واحدة بولاية البليدة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي الجزائر العاصمة بالإضافة إلى رجل إيطالي.

السلطات المغربية تحذر من ترويج أخبار كاذبة حول فيروس كورونا

أما في المغرب، فحذرت وزارة الداخلية الأربعاء من ترويج أخبار كاذبة حول انتشار الفيروس بعدما سجلت تزايد تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم يعلن سوى عن حالة إصابة واحدة بالفيروس في المملكة.

ودعت الوزارة في بيان المواطنات والمواطنين إلى ضرورة "توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة".

وجاء ذلك بعدما سجلت "تنامي نشر أخبار تضليلية وزائفة منسوبة إلى مؤسسات رسمية، حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة" الفيروس، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتحديد هوية مروجيها.

واضطرت وزارة التربية الوطنية الثلاثاء إلى إصدار بيان تنفي فيه نيتها تعليق الدراسة، غداة الإعلان عن أول إصابة مؤكدة في المغرب.

وأشارت الشرطة المغربية الاثنين إلى فتح تحقيق قضائي مع شخصين يدعيان الإصابة بالمرض لتصوير ردود أفعال مواطنين في الشارع بمراكش (جنوب)، كما أوقف شخص ثالث في تطوان (شمال) بث شريط فيديو يدعي فيه حدوث وفيات جراء الإصابة بالفيروس.

وأعلن حتى الآن عن إصابة واحدة في المملكة لمغربي قادم من إيطاليا، بينما أظهرت التحاليل المخبرية سلامة 32 شخصا آخر كان يشتبه بإصابتهم، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة المغربية.

وأكدت وزارة الصحة المغربية، عقب إعلان أول حالة إصابة الاثنين، أنها تراقب عن كثب حالة 104 أشخاص كانوا على متن الطائرة التي عاد فيها المصاب من إيطاليا إلى المغرب.

كما ألغت سلطات المملكة المعرض الدولي للزراعة الذي كان مقررا تنظيم دورته الخامسة عشرة منتصف نيسان/أبريل في إطار إجراءات الوقاية من انتشار الفيروس. ويعد هذا المعرض الأكبر من نوعه في أفريقيا.

فرانس24/ أ ف ب