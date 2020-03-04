كأس المانيا: ليفركوزن يعوض تأخره ويبلغ نصف النهائي

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برلين (أ ف ب)

قلب باير ليفركوزن تخلفه صفر-1 الى فوز 3-1 ضد اونيون برلين مستغلا النقص العددي في صفوف الاخير ليسجل ثلاثة اهداف في الدقائق الـ18 الاخيرة، ويبلغ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس المانيا لكرة القدم.

وتسعى كتيبة المدرب الهولندي بيتر بوش الى احراز لقب هذه المسابقة للمرة الثانية فقط في تاريخها وقد لحقت باندية بايرن ميونيخ وساربروكن الى المربع الذهبي.

وافتتح الضيوف التسجيل عن طريق ماركوس اينغفارتسن مستغلا تمريرة من ماريوس بويلتر عند القائم الثاني (39).

لكن اونيون الصاعد هذا الموسم الى مصاف الدرجة الاولى في بوندسليغا مني بضربة قاسية عندما طرد له الحكم مدافعه كريستوفر لينتس قبل نهاية المباراة بـ19 دقيقة.

وبعدها بدقيقة واحدة ادرك ليفركوزن التعادل عن طريق كريم بلعربي المولود من اب مغربي وام المانية، بتسديدة زاحفة بعد تمريرة متقنة من كاي هافرتس.

واضاف التشيلي الدولي تشارلز ارانغيز الهدف الثاني بكرة رأسية من ركلة ركنية رفعها التركي كريم ديميرباي (86) قبل ان يختتم موسى ديابي التسجيل في الوقت بدل الضائع.

ويلتقي لاحقا اينتراخت فرانكفورت مع ضيفه فيردر بريمن.

وكان بايرن ميونيخ واصل سعيه لاحراز الثلاثية (الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا) بتغلبه على شالكه 1-صفر في عقر دار الاخير الثلاثاء، في حين حقق ساربروكن من الدرجة الرابعة مفاجأة من العيار الثقيل باخراجه فورتونا دوسلدورف بركلات الترجيح ليصبح بالتالي اول ناد من الدرجة الرابعة يبلغ نصف النهائي.

© 2020 AFP