كأس انكلترا: سيتي يواصل حملة الدفاع عن لقبه ويبلغ ربع النهائي

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لندن (أ ف ب)

واصل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في كأس انكلترا لكرة القدم وأسقط مضيفه شيفيلد ونزداي الدرجة الاولى بهدف نظيف في الدور الخامس الاربعاء ليبلغ الدور ربع النهائي.

ودخل سيتي الى المواجهة بمعنويات عالية بعد أن حقق الاحد لقب كأس الرابطة الانكليزية للعام الثالث تواليا بقيادة المدرب الاسباني بيب غوارديولا، على حساب أستون فيلا في النهائي على ملعب ويمبلي في لندن.

وسجل الارجنتيني سيرخيو اغويرو هدف اللقاء الوحيد (53) ليبقي آمال سيتي حية في تحقيق ثلاثية من نوع آخر هذا الموسم ويستعد بطريقة مثالية لدربي مانشستر مع جاره يونايتد نهاية الاسبوع.

توج سيتي بالثلاثية المحلية الموسم الماضي، لكن آماله باتت ضئيلة في تحقيق لقب الدوري للعام الثالث تواليا في ظل ابتعاده بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر، إلا أن الفرصة قائمة أمامه للتعويض والظفر بثلاثية من نوع آخر (الكأسان المحليتان ودوري ابطال اوروبا) لا سيما بعد فوزه في ذهاب ثمن النهائي خارج ملعبه على ريال مدريد الإسباني 2-1 الأسبوع الفائت.

كان سيتي حقق لقب كأس انكلترا، المسابقة الاقدم في عالم لكرة القدم، العام الماضي بسداسية نظيفة في مرمى واتفورد في النهائي.

ورغم استحواذ سيتي على الكرة، لم يسدد أي من الفريقين تسديدة بين الخشبات الثلاث في الشوط الاول حيث أتت أفضل فرص سيتي عبر الارجنتيني نيكولاس اوتامندي عندما ارتدت رأسيته من العارضة اثر كرة رفعها الجزائري رياض محرز (32).

وأتيحت فرصة للمدافع الانكليزي جون ستونز عندما وصلته الكرة على باب المرمى من ركلة ثابتة الا ان رأسيته علت العارضة (45).

وبدا سيتي مختلفا في الشوط الثاني منذ الدقائق الاولى إذ هدد مرمى اصحاب الارض ثلاث مرات في غضون خمس دقائق أولا عن طريق تسديدة زاحفة لاغويرو من خارج المنطقة تصدى لها الحارس جو وايلدسميث (48)، قبل أن ترتد تسديدة الفرنسي بنجامان ميندي القوية عن الجهة اليسرى داخل المنطقة بالعارضة (51)، فيما تصدى وايلدسميث لتسديدة البرتغالي برناندو سيلفا (53).

الا ان الحارس الانكليزي لم يصمد طويلا، إذ مرر ميندي كرة الى اغويرو داخل المنطقة التف وسددها بيسراه تصدى لها الحارس بطريقة خاطئة لتتابع طريقها الى الشباك (56).

واصل سيتي ضغطه وأتيحت له فرص عدة لمضاعفة النتيجة مجددا عن طريق محرز بعد أن وصلته كرة بينية من الاسباني دافيد سيلفا الا ان كرته مرت بجاب القائم (72).

وتألق وايلدسميث في الزود عن مرماه في مناسبات عدة مانعا سيتي من الخروج بنتيجة عريضة آخرها بتصديه لكرة رحيم ستيرلينغ القريبة (90+2).

وبلغ ليستر سيتي الدور ذاته بفوز قاتل على برمنغهام من الدرجة الاولى بهدف نظيف في الدقيقة 82 برأسية للبرتغالي ريكاردو بيريرا بعد عرضية من مارك البرايتون.

يسعى فريق المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز للتتويج بلقب المسابقة للمرة الاولى في تاريخه بعد أن خسر النهائي في اربع مناسبات.

© 2020 AFP