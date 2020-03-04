كأس فرنسا: ثلاثية مبابي في مرمى ليون تضع سان جرمان في النهائي

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باريس (أ ف ب)

سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية في مرمى ليون ليقود باريس سان جرمان الى الفوز على مضيفه ليون 5-1 في طريقه الى المباراة النهائية من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم على ملعب غروباما الاربعاء.

ظلت المباراة متكافئة بين الطرفين الى ان جاءت الدقيقة 61 التي كانت نقطة التحول في المباراة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سان جرمان وطرد مرتكبها المدافع البرازيلي فرناندو مارسال، بعد لمسه الكرة بيده وحصل على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة ليكمل فريقه الدقائق العشرين الاخيرة بعشرة لاعبين.

ويلتقي سان جرمان في المباراة النهائية الفائز بين سانت اتيان ورين حامل اللقب الموسم الماضي اللذين يلتقيان الخميس.

وكان رين تغلب على سان جرمان في نهائي الموسم الماضي بركلات الترجيح.

عاد النجم البرازيلي نيمار الى التشيكلة بعد غيابه عن المباراة الاخيرة ضد ديجون لايقافه، وبقي الارجنتيني انخل دي ماريا الذي اصيب في المباراة ذاتها على مقاعد البدلاء.

فرصة اولى لسان جرمان عندما سدد كيليان مبابي كرة لولبية ابعدها حارس ليون باطراف اصابعه الى ركنية (5).

رد عليه ليو دوبوا بتسديدة مماثلة مرت بمحاذاة القائم (7). وسنحت فرصة جيدة امام نيمار لافتتاح التسجيل الا انه اطاح بالكرة عاليا (8).

وارتكب لاعبو سان جرمان سلسلة من الاخطاء في الخروج من المنطقة الدفاعية، فاستغل ليون ذلك ليشن هجمة سريعة وصلت فيها الكرة داخل المنطقة باتجاه مارتن تيرييه فتابعها زاحفة بعيدا عن متناول الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (11).

لكن اصحاب الارض لم ينعموا بالتقدم طويلا لان سان جرمان استغل ركلة ركنية ارتقى لها لافين كورزاوا برأسه وتابعها مبابي من مسافة قريبة داخل الشباك (14).

وانقذ نافاس من هدف اكيد بعد انفراد لتيرييه (31).

وكاد الاوروغوياني ادينسون كافاني يمنح التقدم لفريق العاصمة الفرنسية عندما استثمر كرة عرضية من نيمار لكن القائم تصدى لكرته (41).

وكانت نقطة التحول في المباراة عندما لمس مارسال الكرة داخل المنطقة فطرده الحكم بالبطاقة الصفراء الثانية واحتسب ركلة جزاء انبرى لها نيمار بنجاح (70).

ويبدو ان سان جرمان نذيرا سيئا لمارسال الذي سجل هدفا خطأ في مرمى فريقه بطريقة استعراضية في لقاء الفريقين في الدوري الفرنسي في 10 شباط/فبراير في مباراة خسرها فريقه 2-4.

وانهى مبابي التشويق نهائيا عندما قطع الكرة في وسط الملعب وسار بها طويلا قبل ان يتخطى مدافعا من ليون بحركة فنية رائعة ويسدد كرة قوية داخل الشباك مسجلا ثالث اهداف فريقه (70).

واضاف الاسباني بابلو سارابيا التسجيل باضافة الهدف الرابع لسان جرمان، ثم حقق مبابي الهاتريك عندما تابع كرة طائشة امام باب المرمى الى داخل الشباك في الوقت بدل الضائع.

يذكر ان الفريقين سيلتقيان في نهائي كأس رابطة الاندية الفرنسية في الرابع من نيسان/ابريل المقبل.

© 2020 AFP