كورونا: الآلاف ينتظرون دخول المستشفيات بكوريا الجنوبية مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس

طابور طويل لشراء أقنعة طبية من مكتب بريد وسط ارتفاع الحالات المؤكدة لمرض فيروس كورونا، في دايجو، كوريا الجنوبية، 4 مارس/ آذار 2020.

ينتظر آلاف المرضى أمام أبواب المستشفيات لتلقي العلاج اللازم في دايجو بكوريا الجنوبية، المدينة التي شهدت أسوأ تفش للفيروس خارج بر الصين الرئيسي، وسُجل بعموم البلاد الأربعاء 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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أعلنت كوريا الجنوبية الأربعاء 516 إصابة جديدة بـفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 5328 مصابا وعدد الوفيات جراء الفيروس إلى 32 حالة، وفقا لما ذكرته المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وينتظر آلاف المرضى دخول المستشفيات في دايجو، المدينة التي شهدت أسوأ تفش للفيروس خارج بر الصين الرئيسي. وكانت غالبية الحالات داخل وحول دايجو، رابع أكبر مدينة في البلاد، والتي انتشر فيها الفيروس بسرعة.

ويتوقع مسؤولو الصحة أن يرتفع عدد حالات الإصابة الجديدة في المستقبل القريب بعدما استكملوا فحص أكثر من 200 ألف من أفراد الطائفة إضافة إلى آلاف من الحالات المشتبه بها من طوائف أصغر.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سيكيون في اجتماع لمجلس الوزراء "نحن بحاجة لتطبيق إجراءات خاصة في أوقات الطوارئ"، مشيرا إلى الموارد الطبية الإضافية التي أرسلت لبؤر ساخنة مثل دايجو والإجراءات الاقتصادية التي شملت تحفيزات بقيمة 9.8 مليار دولار.

المستشفيات تجد صعوبة في استيعاب المرضى

وتجد المستشفيات في أكثر المناطق تضررا صعوبة في استيعاب الزيادة في أعداد المرضى.

وقال نائب وزير الصحة كيم جانج-ليب إن 2300 شخص في دايجو ينتظرون دخول المستشفيات أو المنشآت الطبية المؤقتة. وتابع أنه من المقرر إضافة 200 سرير إلى مستشفى عسكري يعالج العديد من أخطر الحالات ويضم حاليا 100 سرير، وذلك بحلول غد الخميس.

كما أعلن مكتب الرئيس مون جيه-إن الأربعاء إلغاء زيارته المقررة في منتصف مارس/آذار إلى الإمارات ومصر وتركيا بسبب الانتشار المقلق لفيروس كورونا في بلده.

ويشير إحصاء لوكالة يونهاب الكورية للأنباء إلى أن ما لا يقل عن 92 بلدا فرضت قيودا على القادمين من كوريا الجنوبية.

ويجري فحص ما يصل إلى عشرة آلاف شخص يوميا في كوريا الجنوبية، وتناقص العدد اليومي للإصابات بعض الشيء منذ ذروة بلغت 909 حالات يوم السبت حسبما ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

فرانس24/ رويترز