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مايكل بلومبرغ ينسحب من الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين ويعلن دعمه لبايدن

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مايكل بلومبرغ ينسحب من الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين ويدعم بايدن
مايكل بلومبرغ ينسحب من الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين ويدعم بايدن © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع

انسحب الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ الأربعاء من سباق تمهيديات الديمقراطيين التي من المقرر أن تفرز مرشحا للحزب سيواجه دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأعلن في الوقت دعمه للمرشح جو بايدن، معتبرا إياه "أفضل" مرشح للتغلب على ترامب.

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قرر الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ الأربعاء الانسحاب من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، مقدما دعمه لنائب الرئيس السابق جو بايدن، وذلك غداة نتائج مخيبة جدا في "الثلاثاء الكبير".

وقال بلومبرغ في بيان "قبل ثلاثة أشهر ترشحت للانتخابات الرئاسية للفوز على دونالد ترامب. اليوم، انسحب من السباق للسبب نفسه: الفوز على دونالد ترامب، إذ بات واضحا في نظري أن الاستمرار سيجعل تحقيق (هذا الهدف) أكثر صعوبة".

وأضاف أنه يدعم جو بايدن الذي يمثل على غراره الجناح المعتدل في الحزب الديمقراطي، معتبرا أنه "أفضل" مرشح للتغلب على الرئيس الجمهوري في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

فرانس24/أ ف ب

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