كاليفورنيا وتكساس تحسمان التنافس المحتدم بين ساندرز وبايدن في الانتخابات التمهيدية الأمريكية

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في قراءة لنتائج الاستطلاعات الأولية في الانتخابات التمهيدية الأمريكية، تتركز الأنظار إلى نتائج ولايتي كاليفورينا وتكساس اللتين من المتوقع أن تحسما التنافس المحتدم بين بيرني ساندرز وجو بايدن، لتتمخض في النهاية عن ممثل للحزب الديمقراطي لمواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. الجدير بالذكر هو الانقسام الملحوظ في صفوف الديمقراطيين، ما يفسر تقاربت النتائج بين بايدن وساندرز.