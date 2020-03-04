مقتل جنديين تركيين في قصف لقوات دمشق في شمال غرب سوريا

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انقرة (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء أن جنديين تركيين قتلا بقصف لقوات النظام السوري في شمال غرب سوريا حيث تشن أنقرة هجوما واسع النطاق.

وقال متحدث باسم الوزارة أن ستة جنود اصيبوا بجروح مضيفا أن القوات التركية "قامت بالرد فورا".

وبذلك ترتفع حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في سوريا منذ الأسبوع الماضي الى حوالى أربعين.

وهذا التصعيد أدى الى توتر العلاقات بين أنقرة التي تدعم فصائل مقاتلة سورية، وموسكو الداعمة لقوات النظام السوري، بعدما تعززت بشكل ملحوظ في السنوات الماضية رغم المصالح المختلفة.

وسيزور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان موسكو الخميس لكي يبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الوضع في ادلب (شمال غرب سوريا). وتأمل أنقرة في التوصل الى هدنة خلال هذا اللقاء.

في 27 شباط/فبراير، قتل 34 جنديا تركيا في ضربات جوية نسبتها انقرة الى النظام السوري في منطقة ادلب.

ردا على ذلك أطلقت تركيا عملية عسكرية حملت اسم "درع الربيع" وكثفت الضربات بطائرات مسيرة ما أدى الى خسائر كبرى في صفوف قوات دمشق.

© 2020 AFP