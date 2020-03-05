إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم بعد الاشتباه بإصابات بفيروس كورونا

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بيت لحم (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

أعلن الفلسطينيون الخميس عن سلسلة من الإجراءات الوقائية بعد الاشتباه بحالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها حظر دخول السياح إلى الضفة الغربية المحتلة وإغلاق عدد من المواقع الدينية والمؤسسات.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت الاشتباه بأربع إصابات بفيروس كورونا في أحد فنادق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وقالت وزيرة السياحة رولا معايعة لوكالة فرانس برس "قررنا منع دخول السياح لمدة 14 يوما ومنع كل الفنادق في جميع المدن من استقبال الأجانب".

وبحسب الوزيرة "شرعنا بتطبيق إجراءات الحجر على أحد فنادق بيت لحم" نتيجة الاشتباه.

وطلبت الوزارة في رسالة حصلت فرانس برس على نسخة منها من المشغلين السياحيين ووكالات السياحة ومدراء الفنادق "عدم استقبال مجموعات سياحية في جميع الفنادق في فلسطين بدءا من السادس وحتى العشرين من آذار/مارس".

من جهته، أكد مسؤول كنسي الخميس صدور قرار بإغلاق كنيسة المهد أمام الزوار المسيحيين استجابة لتوصيات وزارة الصحة الفلسطينية بعد الاشتباه بحالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة بيت لحم.

وقال المسؤول مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، "نحن نحترم قرار السلطات لأن سلامة المواطنين أولوية".

وأضاف "إذا لم تغلق الكنيسة أبوابها اليوم، فستفعل غدا".

وبحسب مصور وكالة فرانس برس كانت أبواب الكنيسة لا تزال مفتوحة صباح الخميس.

وأكد مدير مديرية صحة بيت لحم عماد شحادة لفرانس برس الاشتباه بأربع حالات مصابة بالفيروس.

وبحسب شحادة، زارت مجموعة سياحية المدينة وأقامت بأحد فندقها قبل أن تغادر في 27 شباط/فبراير.

وأضاف "علمنا بإصابة إثنين من أعضاء المجموعة بالفيروس عقب مغادرتهم".

وقال مدير الصحة "أخذت عينات من موظفي الفندق لإخضاعها للفحص المخبري وبانتظار النتائج" التي من المتوقع أن تصدر الخميس.

ووفقا لمراسل فرانس برس تم إغلاق المؤسسات التعليمية في المدينة أيضا.

وفي مدينة نابلس، قرر محافظ المدينة إبراهيم رمضان، إغلاق عدد من المتاحف والأماكن الدينية ومركز خدمات عامة لمدة شهر "حفاظا على الصحة والنظام العامين".

على صعيد متصل، أصدر محافظ مدينة جنين أكرم الرجوب تعميما بمنع دخول الأجانب إلى المدينة وذلك "بناء على تعليمات الحكومة ووزارة الصحة".

من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن تأجيل ماراثون فلسطين الدولي الذي كان من المقرر إقامته في 27 آذار/مارس الجاري لموعد آخر يعلن عنه لاحقا.

© 2020 AFP