إيران تغلق المدارس والجامعات لمدة شهر جراء فيروس كورونا

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طهران (أ ف ب)

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمقي الخميس أن المدارس والجامعات في الجمهورية الإسلامية ستغلق لمدة شهر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في إيران حيث ارتفعت حصيلة الوفيات الخميس إلى 107 أشخاص.

وقال في مؤتمر صحافي "سيتم إغلاق المدارس والجامعات الإيرانية حتى نهاية العام".

وتنتهي السنة الإيرانية في 19 آذار/مارس عندما تبدأ إجازة السنة الجديدة التي تستمر هذا العام حتى 3 نيسان/أبريل.

والجامعات مغلقة بالفعل منذ نحو عشرة أيام على المستوى الوطني، وكذلك المدارس في العديد من المحافظات.

وتشكّل عطلة رأس السنة الفارسية مناسبة للعائلات للاجتماع وتزداد خلالها حركة السير والتنقل.

وحذر نمقي من أنه "يجب الا يعتبر الناس (إغلاق المؤسسات المدرسية والجامعية) مناسبة للسفر".

وعلى العكس، "عليهم البقاء في بيوتهم وأن يأخذوا تحذيراتنا على محمل الجد"، مضيفاً "هذا الفيروس معدٍ بشدّة. الأمر جدي".

متحدثاً بعد نمقي، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور عن وفاة 15 شخصاً إضافياً بسبب الفيروس الخميس.

ويرفع ذلك حصيلة الوفيات إلى 107 أشخاص بين 3513 مصاباً.

وتأكدت الخميس إصابة 591 شخصاً إضافياً بالفيروس منذ الأربعاء، بحسب جهانبور الذي قال إنه "حتى اليوم، أجريت فحوص لـ 23327" شخصاً يشتبه بإصابتهم بفيروس كوفيد-19.

أضاف المتحدث "لكن هناك أخبار سارة، معدّل الشفاء من المرض يرتفع"، معلناً أن 739 شخصاً قد شفوا منه حتى الآن.

وبحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة، فإن المرض الذي انطلق من الصين بات الآن يطال كافة المحافظات الإيرانية، لكن انتشاره الأوسع هو في طهران (1352 إصابة) وقم في وسط طهران (386 إصابة) وجيلان في شمال البلاد (333 حالة) وأصفهان في وسط إيران (238 حالة).

© 2020 AFP