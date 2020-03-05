الحدود اليونانية التركية: زيارة متوقعة لوزير داخلية تركيا إلى معبر بازار كولي لتفقد أحوال اللاجئين

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24. © فرانس24

تدفق الآلاف من المهاجرين واللاجئين إلى معبر بازار كولي، بمنطقة إدرنيه التركية، أملا في العبور إلى الأراضي اليونانية. ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ليتفقد أحوال اللاجئين في هذه المنطقة التي شهدت الأربعاء مقتل شخص برصاص الجنود اليونانيين، وفقا لما ذكرت السلطات التركية وهو ما يؤكده شهود العيان وتنفيه السلطات اليونانية. وتحاول السلطات اليونانية المدعومة من أوروبا ردع اللاجئين وإبعادهم عن حدودها، وفي انتظار ما سيتمخض عنه لقاء الرئيسين التركي والروسي اليوم الخميس، وفقا لما أورده موفد فرانس24 إلى الحدود التركية اليونانية عبد الله ملكاوي.