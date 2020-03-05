المغرب: تعليق أنشطة ثقافية ورياضية وإجراء مباريات كرة القدم بدون جمهور بسبب فيروس كورونا

شدد المغرب الخميس من إجراءاته للتصدي لفيروس كورونا، إذ قرر تعليق الأنشطة الثقافية والرياضية التي يشارك فيها أجانب وتلك التي تنظم في أماكن مغلقة ويشارك فيها أكثر من ألف شخص، وإقامة المباريات الرياضية بلا جمهور. واستثنى المنع "المواسم"، وهي تجمعات شعبية تقام عادة بالقرى في أضرحة وزوايا دينية.

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أعلنت وزيرة الثقافة والشباب والرياضة المغربية الخميس أنه تم "منع جميع التظاهرات التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج"، وتلك التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص مقيمين بالمغرب إذا نظمت في أماكن مغلقة، وذلك ابتداء من الخميس وحتى نهاية آذار/مارس.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن إقامة جميع مباريات الدوريات المحلية للمحترفين والهواة بمختلف الفئات بدون جمهور، "حرصا على سلامة أسرة كرة القدم من لاعبين ومدربين ومسيرين وجماهير"، بحسب بيان له.

ويشمل القرار مباريات العصبة (الرابطة) الاحترافية وعصبة الهواة ومسابقات كرة القدم النسوية.

واستثنى منع إقامة تجمعات "المواسم"، وهي تجمعات شعبية تقام في الغالب بالقرى احتفاء بأضرحة وزوايا دينية.

وأعلن الخميس عن ثاني إصابة مؤكدة بالفيروس لمواطنة مغربية (89 عاما) قادمة من إيطاليا، "توجد في حالة حرجة كونها مصابة بمرض مزمن"، بحسب ما أفاد مدير مصلحة الأوبئة بوزارة الصحة.

وكانت الحالة الأولى المعلن عنها في المغرب لمواطن قادم هو أيضا من إيطاليا.

وتقرر إلغاء عدة تظاهرات عمومية في المغرب هذا الأسبوع تحسبا لانتشار الفيروس، أبرزها المعرض الدولي للزراعة الذي كان مقررا تنظيم دورته الخامسة عشرة في منتصف أبريل/نيسان، الذي يعد الأكبر من نوعه في أفريقيا.

وألغى الاتحاد المغربي للجودو الثلاثاء جائزة الرباط الكبرى التي كانت مقررة بين السادس والثامن من آذار/مارس الجاري بقرار من الحكومة المغربية.

وبدأ إلغاء حجوزات يلقي بظلاله على القطاع السياحي في المغرب، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتؤكد السلطات المغربية أنها اتخذت جميع الإجراءات الضرورية للتصدي لانتشار الفيروس، محذرة من التهويل ونشر أخبار زائفة.

فرانس24/ أ ف ب