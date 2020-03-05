بطولة إنكلترا: أرتيتا متمسك بأوباميانغ في أرسنال

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لندن (أ ف ب)

عبّر المدرب الاسباني لنادي ارسنال الانكليزي ميكل أرتيتا عن تمسكه بمهاجمه الغابوني بيار-ايمريك اوباميانغ "تحت أي ظرف"، معتبرا ان النادي اللندني يجب أن يتحدث مع قائده لتمديد عقده قبل انتهاء الموسم الجاري.

وسجل اللاعب البالغ 30 عاما عشرين هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، أي ضعف ما سجله أي من زملائه.

ورأى ارتيتا الاسبوع الماضي أن اوباميانغ الذي ينتهي عقده بعد موسم 2020-2021، مهاجم عالمي من الفئة الاولى برغم فشله باحراز الالقاب مع نادي شمال لندن.

وفي وقت تهتم عدة اندية أوروبية طليعية بضم الغابوني، يتمسّك أرسنال بتمديد عقده وتفادي خسارته كلاعب حرّ مجانا، على غرار لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي العام الماضي.

قال أرتيتا الخميس "يجب أن نقوم بذلك قبل انتهاء الموسم، وسنرى نوايانا ونواياه".

تابع "من خلال موقعنا الراهن (في ترتيب الدوري) لا اعتقد انه بمقدورنا التكهن. بالنسبة لي الامر سهل. اريده أن يبقى تحت أي ظرف".

وسيكون بلوغ ارسنال دوري ابطال اوروبا حافزا كبيرا لبقاء اوباميانغ مع "المدفعجية". لكن النادي الذي يستضيف وست هام نهاية هذا الاسبوع، اقصي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" والذي كان يشكل احدى فرص بلوغ دوري الابطال بحال توّج بلقبه.

ويحتل ارسنال المركز العاشر في الدوري، بفارق ثماني نقاط عن تشلسي الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا.

وكان ارسنال اكد الخميس اصابة لاعب وسطه الاوروغوياني لوكاس توريرا بكسر في كاحله سيبعده فترة طويلة عن الملاعب.

© 2020 AFP