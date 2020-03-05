بطولة البرتغال: أموريم مدربا جديدا لسبورتينغ لشبونة بدلا من سيلاس

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لشبونة (أ ف ب)

أصبح لاعب الوسط الدولي السابق روبن أموريم مدربا جديدا لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي لكرة القدم بعد دفعه قيمة الشرط الجزائري في عقده مع مواطنه سبورتينغ براغا والبالغة عشرة ملايين يورو، وذلك بحسب ما أعلنه الناديان الخميس.

وحل أموريم بديلا للمدرب جورج مانويل فرنانديز "سيلاس" الذي استقال من منصبه الثلاثاء، بعد ستة أشهر فقط على توليه المهمة، وذلك إثر الخسارة أمام فاماليكاو 1-3 في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري المحلي.

وهي الخسارة الثانية على التوالي للفريق الذي ودّع الخميس مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" من الدور الثاني بعد سقوطه المدوي على أرض باشاك شهير التركي 1-4، بعدما كان فاز 3-1 ذهابا.

وكان سيلاس لفت خلال المؤتمر الصحافي الذي تلا المباراة بأن أموريم (35 عاما) الذي أصبح أغلى مدرب في تاريخ كرة القدم البرتغالية رغم أنه استهل مشواره التدريبي الاحترافي هذا الموسم فقط، سيخلفه في منصبه.

وأصبح أموريم المدرب السادس للفريق منذ انتخاب رئيسه فريدريكو فاراندوس قبل عام ونصف.

ويحتل سبورتينغ المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 39 نقطة بفارق أربع نقاط خلف سبورتينغ براغا الثالث، وبفارق 20 نقطة عن بورتو المتصدر. كما خرج من الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الرابطة المحلية على يد براغا الذي توج لاحقا باللقب، كما فقد لقبه بطلا لمسابقة الكأس المحلية من الدور الـ32 بخسارته أمام هواة ألفيركا من الدرجة الثالثة.

وسيخلف كوستوديو (36 عاما) لاعب براغا السابق ومدرب فريق تحت 17 عاما، زميله أموريم في تدريب الفريق الشمالي.

© 2020 AFP