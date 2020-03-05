تركيا تنشر الشرطة لمنع اليونان من رد المهاجرين

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اسطنبول (أ ف ب)

نشرت تركيا الخميس ألف عنصر من الشرطة لمنع اليونان من رد المهاجرين، وفق ما أعلن وزير داخليتها، في وقت يحتشد آلاف اللاجئين على الحدود اليونانية.

وقال الوزير سليمان صويلو للصحافيين خلال زيارة تفقدية إلى محافظة أدرنة بشمال غرب تركيا "يجري نشر ألف عنصر من قوات الشرطة الخاصة اعتبارا من صباح اليوم على ضفة نهر ميريتش على الحدود، بكامل معداتهم، للحؤول دون رد" المهاجرين.

ويطلق في اليونان على النهر تسمية إيفروس.

واتهم صويلو اليونان ب"إساءة معاملة" المهاجرين وقال إن تركيا "لن تسمح بذلك".

والأسبوع الماضي أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أنه لن يتم منع المهاجرين من محاولة دخول أوروبا.

وتستضيف تركيا نحو اربعة ملايين لاجئ، غالبيتهم سوريون، وتخشى متدفق اللاجئين عليها من محافظة إدلب بعد أن نزحوا من المناطق التي يدور فيها قتال في محافظة إدلب حيث تشن القوات السورية هجوما بدعم من روسيا.

وعقب تصريحات إردوغان سارع آلاف اللاجئين للتوجه إلى الحدود في أدرنة، حيث وقعت مواجهات مع الشرطة اليونانية في الأيام القليلة الماضية.

كما وصل مهاجرون انطلقوا من تركيا إلى جزر يونانية مثل ليسبوس.

واتهمت تركيا اليونان باستخدام الذخيرة الحية ضد مهاجرين، وقالت إن ثلاثة أشخاص قتلوا.

ورفضت أثينا تلك الاتهامات معتبرة أنها "أخبار كاذبة".

وذكر موقع بيلينغكات للتحقيقات الاستقصائية الخميس إن شرطة مكافحة الشغب اليونانية تستخدم على ما يبدو قنابل غاز مسيل للدموع يحتمل أن تسبب الموت بعد العثور على عبوات فارغة ذات رأس حاد، بجوار المكان الذي يتظاهر فيه طالبو اللجوء على الحدود اليونانية.

ومن جهتها أعلنت الحكومة اليونانية أن قوة حرس الحدود منعت قرابة 7 آلاف محاولة دخول في الساعات ال24 الماضية، وقرابة 35 ألف محاولة في الأيام الخمسة الأخيرة.

© 2020 AFP