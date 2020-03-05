مهاجرون على الحدود التركية اليونانية: "الشرطة التركية تحاول إقناعنا بالعبور بحرا إلى اليونان"

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ما زال الآلاف من المهاجرين عالقين على الحدود التركية اليونانية. وتحاول اليونان بشتى الطرق ثنيهم عن العبور إلى أراضيها. وتداول شهود عيان معلومات تفيد باستخدام الرصاص المطاطي والحي مما أسفر عن سقوط قتيل، الأمر الذي أكدته أيضا السلطات التركية. وأشار شهود عيان من المهاجرين الذين يبيتون في العراء بالقرب من محطة حافلات بمدينة أدرنة التركية أن عناصر من الشرطة التركية حاولت الخميس إقناعهم بالتوجه إلى الحدود اليونانية والعبور إلى اليونان عبر المياه الإقليمية الفاصلة بين تركيا واليونان، غير أن المهاجرين رفضوا خوفا على حياتهم، وفق ما نقله موفد فرانس24 الخاص إلى الحدود التركية اليونانية عبد الله ملكاوي.