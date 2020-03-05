توريرا يواجه احتمال الغياب فترة طويلة بسبب كسر في الكاحل

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لندن (أ ف ب)

يواجه الأورغوياني لوكاس توريرا لاعب وسط أرسنال لكرة القدم، إمكانية الابتعاد عن الملاعب لمدة طويلة بعد تعرضه الاثنين لكسر في كاحل قدمه اليمنى مباراة فريقه مع بورتسموث من الدرجة الثانية (الثالثة فعليا) (2-صفر) في الدور الخامس لمسابقة كأس إنكلترا.

ولم يعلن أرسنال عن المدة المتوقعة التي سيغيبها لاعبه الدولي البالغ من العمر 24 عاما عن الملاعب، حيث اكتفى بالقول أن سيخضع للمزيد من الفحوص من قبل الاختصاصيين.

وقال المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا في مؤتمر صحافي قبل يومين من استضافة الجار اللندني وست هام في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري "كان (توريرا) إيجابيا جدا هذا الصباح. لا نعرف حجم الاصابة"، مضيفا "إنها جزء من كرة القدم، علينا أن نتأقلم. هذا يحدث للفرق الأخرى، لا يمكننا البكاء عليه".

ويواجه توريرا أيضا خطر الغياب عن مسابقة كوبا أميركا المقررة الصيف المقبل في الارجنتين وكولومبيا.

ويعاني أرسنال من غياب بعض لاعبيه بسبب الإصابة أبرزهم المدافع البوسني سيد كولاسيناتش المتوقع عودته مطلع الشهر المقبل بعد التعافي من إصابة في الكتف، والبرتغالي سيدريك سواريس الذي يتوق إلى الظهور لأول مرة مع النادي بعد انضمامه الى صفوفه على سبيل الاعارة من ساوثمبتون.

ويحتاج بطل أوروبا 2016 البالغ من العمر 28 عاما، إلى أسبوع آخر قبل أن يكون متاحا للتدريبات الكاملة بسبب إصابة في أربطة الركبة.

وتلقى المدفعجية نبأ سارا بعودة الظهير الاسكتلندي كيران تيرني (22 عاما) الى التدريبات بعد تعافيه من اصابة بخلع في الكتف تعرض لها في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال أرتيتا "خاض (تيرني) حصتين أو ثلاث حصص تدريبية كاملة. آمل أن ينضم إلى التشكيلة قريبا".

© 2020 AFP