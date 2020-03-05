سوريا: بوتين وأردوغان يلتقيان في موسكو لبحث "التهدئة" في إدلب

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يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الخميس خلافاتهما بإدلب السورية خلال لقاء في موسكو، بهدف خفض التوتر بين الطرفين في المنطقة. وفيما قال بوتين في بداية اللقاء إن "الوضع في إدلب بات خطيرا جدا"، عبر أردوغان عن أمله في "التهدئة في المنطقة وبين البلدين".

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يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو في خطوة جديدة لمحاولة تهدئة الوضع في إدلب السورية، وذلك بعد تصاعد التوتر بين البلدين في المنطقة.

وقال بوتين مع بدء اللقاء، "الوضع...في إدلب بات خطيرا جدا لدرجة تتطلب منا أن نجري محادثة شخصية". أما أردوغان فقد توجه لنظيره الروسي بالقول "عيون العالم أجمع شاخصة إلينا"، مضيفا أن "التدابير والقرارات الملائمة التي نتخذها هنا ستؤدي إلى تهدئة في المنطقة وبين بلدينا".

وكان الرئيس التركي قد عبر عشية لقائه مع بوتين عن أمله في "الوصول بسرعة" إلى وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، حيث تشن أنقرة منذ نهاية شباط/فبراير عملية واسعة النطاق ضد القوات السورية التي تتلقى الدعم من موسكو.

وكانت قوات النظام السوري أطلقت في كانون الأول/ديسمبر هجوما على إدلب، آخر معقل لفصائل المعارضة والجهاديين في شمال غرب البلاد، ما تسبب في كارثة إنسانية مع نزوح قرابة مليون شخص نحو الحدود التركية.

وهذا التصعيد الميداني أدى إلى توتر دبلوماسي بين موسكو، حليفة النظام السوري، وأنقرة التي تدعم فصائل معارضة في المنطقة ما أثار مخاوف من وقوع مواجهة مباشرة بين البلدين.

مواجهة بين القوات السورية المدعومة من روسيا والجيش التركي

وقتل عشرات الجنود الأتراك في إدلب في الأسابيع الماضية. ورفع أردوغان السقف الأسبوع الماضي، مطالبا أوروبا بدعم تحركه في سوريا، ومتسببا ببداية أزمة هجرة جديدة بعدما فتح حدود تركيا مع اليونان أمام المهاجرين واللاجئين.

وأعرب بوتين عن تعازيه لأردوغان الخميس بمقتل الجنود الأتراك، مشيرا إلى أن "الجيش السوري قد منّي أيضا بخسائر كبيرة" في الأسابيع الماضية.

وأكد بوتين "يجب أن نتحدث عن كل شيء، حتى لا تحصل أمور كهذه من جديد ولكي لا تتدهور العلاقات الروسية التركية، التي أعلم أننا نقدرها".

وتدخلت موسكو في سوريا عام 2015 بحملة جوية دعما للأسد. وقتل الخميس 15 مدنيا بينهم طفل بضربات جوية في إدلب، كما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتطالب أنقرة بأن توقف قوات الأسد هجومها في إدلب والانسحاب إلى ما وراء خطوط تم الاتفاق عليها مع روسيا في 2018 في سوتشي.

ما الذي يمكن أن يرشح عن اللقاء؟

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين الأربعاء إن الرئيسين سيناقشان أسباب الأزمة وتداعيتها و"تدابير مشتركة" يمكن أن يتفقا عليها لنزع فتيل التوتر.

وقال دبلوماسي غربي لوكالة الأنباء الفرنسية: "قد يتم الإعلان عن وقف لإطلاق النار بعد المحادثات بين بوتين وأردوغان، لكنه سيكون صوريا".

ويرى الكرملين في الحملة الروسية في سوريا انتصارا مهما لسياسة بوتين الخارجية، مع نفوذ وقواعد عسكرية هناك، تفرض موسكو لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط.

ويقول الخبراء إن بوتين لا يبحث عن مواجهة كاملة مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، ولكنه أيضا لن يتراجع. وقال يوري بارمين، المحلل في مجلس الشؤون الدولية الروسي إن "الانتصار في سوريا أصبح مسألة هيبة لروسيا ولبوتين نفسه".

ورغم دعمهما طرفين مختلفين في النزاع، تعمل روسيا وتركيا عن كثب لحل النزاع المستمر منذ تسع سنوات وتجنب مواجهة مباشرة بين قواتهما.

وتعتبر أنقرة أن روسيا لا تلتزم ببنود من اتفاق سوتشي الذي تضمن عدم شن هجمات في إدلب وبقاء الوضع القائم على الأرض على حاله.

في الوقت الذي تتهتم فيه موسكو تركيا بخرق الاتفاق بدعم "مجموعات مسلحة غير شرعية". وفي آخر تلك الاتهامات الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن: "المواقع المحصنة للإرهابيين تداخلت مع نقاط المراقبة التركية"، التي أقيمت بموجب اتفاق سوتشي.

أردوغان يستخدم المهاجرين ورقة ضغط على أوروبا

ويستخدم أردوغان ورقة المهاجرين للضغط على أوروبا لدعمه في الملق السوري. وحذر أردوغان الأربعاء أوروبا من أنه يتوجب عليها دعم "الحلول السياسة والعسكرية (التي تقترحها تركيا) في سوريا" إذا أرادت تجنب تكرار أزمة المهاجرين عام 2015.

ويتجمع آلاف المهاجرين على الحدود التركية اليونانية منذ أن أمر أردوغان بفتح الحدود أمام اللاجئين الراغبين في الوصول إلى أوروبا، ما أدى إلى صدامات مع الشرطة اليونانية.

وتستقبل تركيا قرابة أربعة ملايين لاجئ، غالبيتهم سوريون وأيضا العديد من الأفغان والعراقيين، وقد أثارت خطوة أردوغان قلقا في أوروبا من موجة هجرة جديدة، التي تتهمه بـ"الابتزاز".

فرانس24/ أ ف ب