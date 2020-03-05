تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#فيروس كورونا
#تركيا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

فرنسا: ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى ستة والوباء ينتشر بجميع المناطق الكبرى

نشرت في: آخر تحديث:

نساء يغادرن مستشفى كريل حيث عولج المصابون بفيروس كورونا في فرنسا، في 27 فبراير/شباط 2020.
نساء يغادرن مستشفى كريل حيث عولج المصابون بفيروس كورونا في فرنسا، في 27 فبراير/شباط 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى ستة حالات، حسب ما أعلنته وزارة الصحة الخميس. كما ارتفع عدد المصابين إلى 377 بعد تسجيل 92 إصابة جديدة. وبات الوباء منتشرا في جميع المناطق الكبرى.

إعلان

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية الخميس ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى ستة، كما سجلت 92 إصابة جديدة.

في المجمل، أُعلن عن 377 إصابة منذ نهاية كانون الثاني/يناير، وبات المرض منتشرا في جميع المناطق الكبرى. وعدد الحالات الإضافية المسجّلة بين الأربعاء والخميس هو الأكبر خلال يوم واحد منذ بداية الأزمة.

 

فرانس24/ أ ف ب 

 

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

تحميل التطبيق

google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.