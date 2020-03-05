فرنسا: ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى ستة والوباء ينتشر بجميع المناطق الكبرى

نساء يغادرن مستشفى كريل حيث عولج المصابون بفيروس كورونا في فرنسا، في 27 فبراير/شباط 2020.

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى ستة حالات، حسب ما أعلنته وزارة الصحة الخميس. كما ارتفع عدد المصابين إلى 377 بعد تسجيل 92 إصابة جديدة. وبات الوباء منتشرا في جميع المناطق الكبرى.

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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية الخميس ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى ستة، كما سجلت 92 إصابة جديدة.

في المجمل، أُعلن عن 377 إصابة منذ نهاية كانون الثاني/يناير، وبات المرض منتشرا في جميع المناطق الكبرى. وعدد الحالات الإضافية المسجّلة بين الأربعاء والخميس هو الأكبر خلال يوم واحد منذ بداية الأزمة.

فرانس24/ أ ف ب