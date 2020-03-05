فيروس كورونا: السعودية تغلق صحن الكعبة طيلة مدة تعليق العمرة

قررت السلطات السعودية الخميس إبقاء صحن الكعبة مغلقا طوال فترة تعليق العمرة، وهو الإجراء الأول من نوعه في تاريخ أقدس المواقع الدينية عند المسلمين. واتخذته السلطات بشكل "احترازي ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين". وكانت الرياض قد علقت موسم العمرة حتى إشعار آخر خشية تفشي الوباء.

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قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن سلطات بلادها قررت الخميس إبقاء صحن الكعبة مغلقا طوال فترة تعليق العمرة، في إجراء "احترازي" غير مسبوق، خشية وصول فيروس كورونا لأقدس المواقع لدى المسلمين.

وذكرت الوكالة أنه "وفقا للإجراءات الصحية الاحترازية ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين... سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة. وستكون الصلاة داخل المسجد فقط".

وتشمل الإجراءات "إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة. كما أكّدت أنه "تقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش أو إدخال الأطعمة والمشروبات وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم" المباركة عند المسلمين.

وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صور وتسجيلات أظهرت الكعبة في وسط باحة المسجد فوق أرضية بيضاء وحيدة تحيط بها حواجز بلاستيكية، إلى جانب مجموعة من عناصر الأمن وعمّال النظافة.

وأعلنت السلطات حتى الآن عن خمس إصابات لأشخاص عادوا من إيران، حيث توفي 107 أشخاص بسبب هذا الفيروس.

وقررت السعودية الأربعاء تعليق العمرة "مؤقتا للمواطنين والمقيمين" في المملكة تفاديا لانتشار فيروس كورونا "ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين".

وكانت الرياض قد قررت في وقت سابق تعليق دخول الراغبين في أداء العمرة إلى أراضيها بصفة مؤقتة.

فرانس24/ أ ف ب