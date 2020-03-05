كأس انكلترا: مانشستر يونايتد يتخطى دربي كاونتي بثلاثية ويكمل عقد ربع النهائي

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لندن (أ ف ب)

حقق مانشستر يونايتد، حامل اللقب 12 مرة، فوزا سهلا على مضيفه دربي كاونتي من المستوى الثاني 3-صفر وبلغ الخميس ربع نهائي كأس انكلترا لكرة القدم.

وسجل لوك شاو (33) والنيجيري اوديون ايغالو (41 و70) أهداف الفوز.

ويلتقي يونايتد في ربع النهائي مع نوريتش سيتي الذي اقصى الاربعاء توتنهام بركلات الترجيح.

وغاب عن "الشياطين الحمر" قائد دفاعه الدولي هاري ماغواير ومشاركته مهددة في قمة الدربي ضد جاره مانشستر سيتي الاحد المقبل على ملعب "أولد ترافورد". وعانى ماغواير اصابة في كاحله خلال التمارين هذا الاسبوع.

وقال المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير قبل انطلاق المباراة "تحدثت معه قبل تمرين الامس وابلغته بانني لن اريحه. لكن كاحله التوى في التمارين. تعين عليه البقاء في المنزل، وآمل بأن يكون على ما يرام في نهاية الاسبوع، لكني ليس متأكدا".

ودفع سولسكاير بالحارس الارجنتيني سيرخيو روميرو بدلا من الاسباني دافيد دي خيا الذي ارتكب خطأ فادحا في مباراة ايفرتون الاحد الماضي في الدوري (1-1).

ويقاتل يونايتد في الدوري المحلي حيث يحتل المركز الخامس من أجل التأهل الى دوري ابطال اوروبا، فيما يحارب دربي كاونتي في دوري المستوى الثاني.

وكاد المهاجم المخضرم واين روني (34 عاما) الذي حمل الوان يونايتد بين 2004 و2017 حاصدا لقب الدوري خمس مرات في صفوفه ولقب دوري ابطال اوروبا الى 253 هدفا (رقم قياسي)، كاد يفتتح التسجيل من ضربة حرة صدها روميرو (19).

وكانت اول مباراة يواجه روني فريقه القديم منذ مباراة ايفرتون ويونايتد في كانون الثاني/يناير 2018، ولا يزال صائما عن التسجيل بمواجهته في سبع مباريات.

وافتتح يونايتد التسجيل بعد معمعة وكرة وصلت الى الظهير لوكا شاو الذي اطلق تسديدة ارتدت من الارض وسقطت فوق رأس الحارس الهولندي كيلي روس (33).

ثم لعب شاو دور الممرر الى ايغالو الذي سدد بيسراه كرة خادعة ليحكم قبضة فريقه على المواجهة (40).

وفرض ايغالو، المعار من شنغهاي شنهوا الصيني، نفسه نجما للمواجهة بتحقيق الثنائية بعد كرة بدأها الاسباني خوان ماتا (70).

وهذه المباراة التاسعة تواليا يخسرها دربي امام مانشستر يونايتد في الكأس، علما بان فوزه الاخير عليه في المسابقة يعود الى ربع نهائي موسم 1896-1897.

وهكذا يكون عقد ربع النهائي قد اكتمل وجميع انديته من دوري النخبة، بحيث يلتقي مانشستر حامل اللقب مع مضيفه نيوكاسل يونايتد، وتشلسي الذي اقصى ليفربول متصدر الدوري في ربع النهائي مع مضيفه ليستر سيتي، وارسنال مع مضيفه شيفيلد يونايتد. وهذه المرة الخامسة فقط في تاريخ المسابقة تحتكر فيها اندية النخبة مقاعد ربع النهائي.

وكان سيتي حقق لقب كأس انكلترا، المسابقة الاقدم في عالم لكرة القدم، العام الماضي بسداسية نظيفة في مرمى واتفورد في النهائي، فيما يحمل ارسنال الرقم القياسي مع 13 لقبا، مقابل 12 ليونايتد و8 لكل من تشلسي وتوتنهام.

© 2020 AFP