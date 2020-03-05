وفاة تسعة فلسطينيين في حريق نشب في سوق وسط قطاع غزة

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غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

لقي تسعة فلسطينيين مصرعهم الخميس إثر حريق شب في أحد الأسواق التجارية وسط قطاع غزة دون وضوح الأسباب التي أدت إلى ذلك وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة أن الانفجار الذي وقع في مخبز داخل سوق مخيم النصيرات أدى إلى "وفاة تسعة مواطنين بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء وأصيب 85 موطنا بجراح مختلفة بينها 14 إصابة حرجة".

وأفاد مراسل فرانس برس بنقل الوفيات والجرحى إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح ومستشفى "الشفاء" بمدينة غزة.

وأكد مسؤول في مديرية الدفاع المدني في القطاع أن الحريق "أتى على مخبز كبير وسط قطاع غزة وألحق أضرارا جسيمة طالت عشرات المحال التجارية والبسطات كما أأحرقت نحو عشر مركبات".

وأكد المسؤول السيطرة على الحريق بعد ساعتين من اندلاعه دون "معرفة الأسباب التي أدت إليه بعد".

ورصد شهود عيان كتلة ضخمة من الدخان الأسود في سماء القطاع أمكن مشاهدتها من مسافات بعيدة.

ويعيش في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس الإسلامية، نحو مليوني نسمة وسط حصار إسرائيلي مستمر منذ 2006.

© 2020 AFP