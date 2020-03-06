أقدم هرم في مصر يعيد فتح أبوابه بعد 14 عاما من الترميم

أعيد فتح هرم زوسر في منطقة سقارة جنوب العاصمة المصرية أمام الجمهور. ويعود تاريخ تشييد الهرم إلى القرن السابع والعشرين قبل الميلاد، شيد فوق غرفة تحت الأرض عمقها 28 مترا تحوي مقبرة من حجر الغرانيت الوردي. واستغرق ترميمه 14 عاما.

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سيكون عشاق زيارة الأهرام في مصر وخارجها على موعد جديد مع هرم زوسر في سقارة جنوب القاهرة، الذي افتتح الخميس أمام الجمهور بعد ترميم دام سنوات. وهو هرم عمره 4700 عام ويعد أقدم صرح ما يزال واقفا في مصر.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني في مؤتمر صحافي عند سفح الهرم المدرج الشهير: "إننا نعيد اليوم فتح أقدم هرم ما يزال واقفا في مصر".

وبدأ مشروع ترميم هرم زوسر عام 2006، ولكنه توقف عام 2011 "لأسباب أمنية"، مرتبطة بالثورة الشعبية التي أطاحت في شباط/فبراير من ذلك العام حسني مبارك. واستؤنف العمل عام 2013، بحسب أيمن جمال الدين المسؤول عن المشروع في وزارة الآثار.

وبلغت الكلفة الإجمالية لأعمال الترميم 104 مليون جنيه مصري (قرابة 6،7 مليون دولار)، وفق الحكومة المصرية.

ويقع هرم زوسر على بعد 20 كيلومتراً جنوب القاهرة في ممفيس أول عاصمة مصرية.

وشيد الهرم، الذي يبلغ ارتفاعه 60 مترا تقريبا، في العام 2700 قبل الميلاد من قبل المهندس المعماري امحتب فوق غرفة تحت الأرض عمقها 28 مترا تحوي مقبرة من حجر الغرانيت الوردي. وهو أول مقبرة أسرية في العصر الفرعوني. وزوسر هو أول فرعون أدخل فكرة المقبرة العائلية في تلك الحقبة.

فرانس24/ أ ف ب