مرشحة الديمقراطيين إليزابيث وارن تنسحب من السباق نحو البيت الأبيض

المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية السناتورة إليزابيث وارن تتحدث إلى أنصارها ليلة الثلاثاء الكبير في ديترويت، ميشيغان، الولايات المتحدة، 3 مارس/آذار 2020.

انسحبت مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السناتورة إليزابيث وارن من السباق إلى البيت الأبيض لتنحصر المنافسة بين المرشحين بيرني ساندرز ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

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أعلنت السناتورة إليزابيث وارن الخميس انسحابها من سباق نيل ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، لتنحصر المنافسة بين المرشحين بيرني ساندرز ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

"لن أترشح إلى الانتخابات الرئاسية في 2020"

وقالت لوسائل الإعلام أمام منزلها في ولاية ماستشوستس، محاطة بزوجها وكلبها بايلي، "لن أترشح إلى الانتخابات الرئاسية في 2020"، موضحة أنّها غير جاهزة "اليوم" للإعلان عما إذا كانت ستدعم حملة ساندرز. ومساء، أشاد الأخير ب"حملة الأفكار الاستثنائية" التي قادتها وارن.

وكانت المرشحة التقدمية، ذات الـ70 عاما، قد تصدرت استطلاعات الرأي في الخريف الماضي قبل تراجع شعبيتها. ولم تفز بأي من الانتخابات التمهيدية الديمقراطية العشرين التي نظمت حتى الآن وتكبدت خسائر قاسية خصوصا في ماستشوستس التي تمثلها في مجلس الشيوخ، وفي أوكلاهوما حيث ترعرعت.

وكانت آخر امرأة بين المرشحين الأوفر حظا للفوز ببطاقة الحزب الديمقراطي.

مساع لنيل دعم الأساتذة السابقة

ويسعى كل من بايدن وساندرز إلى نيل دعم هذه الأستاذة السابقة في مادة القانون التي تحظى بشبكة واسعة من المتطوعين والمؤيدين الكبار.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن حلفاءها يجرون محادثات مع أوساط ساندرز فضلا عن جو بايدن.

وكانت وارن أول المرشحين الذين أعلنوا خوض السباق الرئاسي، في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وشددت على أنها تملك "مشروعا" لكل المسائل الكبرى وتأمل في التقريب بين الجناحين اليساري والوسطي في الحزب الديمقراطي.

فرانس24/ أ ف ب